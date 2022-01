Il sogno di molti è di potere investire i propri risparmi e guadagnare almeno il 10% all’anno. Moltissimi anni fa si potevano ottenere questi rendimenti con le obbligazioni. Nel 1993 fu emesso un titolo di Stato trentennale, che scadrà nel 2023, con una cedola del 9%. Rendimenti così elevati erano giustificati da una inflazione galoppante e da un alto rischio dei nostri BTP. Eppure oggi non è così impossibile riuscire a ottenete una media del 10% all’anno di guadagnano, ma anche del 20%. Per esempio i balzi spettacolari di questi 2 titoli possono portare guadagni anche del 20% nel 2022 a fortunati risparmiatori.

Non è impossibile riuscire a ottenere un rendimento del 10% all’anno o anche superiore. Ci sono titoli che da anni realizzano performance di queste dimensioni. Nel lungo periodo anche una piccola cifra investita può trasformarsi in un grande capitale. In genere si tende a lasciare le piccole cifre sul conto corrente, trascurando una eccezionale fonte di guadagnano nel lungo periodo. Tasse e bolli mangiano i soldi sul conto ma ecco come trasformare 5.000 euro in 1 milione, con una strategia che chiunque può adottare.

Il mercato azionario offre delle opportunità incredibili nel lungo periodo. C’è chi per il figlio o il nipote investe sui buoni postali per lasciargli un piccolo capitale dopo 15 anni. In realtà per un tempo così lungo questo è il regalo più utile ed originale per figli o nipoti per il loro futuro.

Ma come si può sapere se un titolo in 10, 15 o 20 anni potrà salire? In fondo oggi la Borsa di Milano vale circa la metà del marzo del 2000. Nessuno può sapere cosa accadrà ad un titolo domani, tra una settimana o tra un anno, ma la statistica può aiutarci. Se un titolo negli ultimi anni è salito, molto probabilmente continuerà a farlo.

Sul nostro listino ci sono molti titoli importanti che da anni sono in costante ascesa, Azimut (MIL:AZM) è uno di questi. L’azione è tra le prime 40 per capitalizzazione. Negli ultimi 3 anni ha guadagnato oltre il 200%. Solamente negli ultimi 6 mesi il titolo è salito di oltre il 20% e al momento dell’analisi vale 26,2 euro. Il superamento di 27,3 euro aprirà la strada verso il massimo assoluto in area 30 euro. Ma oltre questo livello la corsa può proseguire fino ai target successivi di 40 euro e 50 euro. Al ribasso il ritorno sotto 24 euro sarà un segnale negativo.

STM negli ultimi 3 anni ha guadagnato oltre il 260%. Anche questo titolo appartiene al paniere dei 40 titoli a maggiore capitalizzazione. Negli ultimi 6 mesi l’azione ha guadagno quasi il 30%. Al momento dell’analisi il titolo quota 43,5 euro. Se i prezzi supereranno i 46,3 euro, potranno spingersi fino a 50 euro per poi raggiungere i massimi del 2000 a 75 euro. Al ribasso il ritorno sotto 40 euro sarà un segnale negativo.

