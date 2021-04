Esiste in natura un tipo di lumaca che produce una bava utilissima per il settore cosmetico. Si tratta della varietà Helix Aspersa, diffusa principalmente nel bacino del Mediterraneo. In questo articolo concentriamo la nostra attenzione per scoprire quali sono i 7 benefici stupefacenti spalmando sul corpo questa crema ricavata con la bava di un animale a passo lento. Quante volte abbiamo visto nel nostro giardino una lumaca lasciare lunghe strisce di sostanza simile al muco dall’aspetto denso e gelatinoso.

La lumaca, grazie alla bava, riesce a spostarsi anche in direzione verticale perché questa sostanza migliora l’aderenza alle superfici. Questa sostanza appiccicosa e vischiosa permette di lubrificare il corpo della lumaca e per certi aspetti lo stesso genera anche sulle persone dopo un processo di trasformazione. Infatti la bava di lumaca, una volta trattata, viene usata nel mondo cosmetico.

Quali sono i benefici della bava di lumaca?

I nostri Esperti consultandosi con medici specializzati in cosmetica hanno appurato che i benefici sono veramente tantissimi. Infatti questi prodotti a base di bava di lumaca vengono usati per combattere le rughe, eliminare smagliature e cicatrici, idratare la pelle secca e contrastare l’acne.

Chi la usa?

Prima di indicare i 7 benefici della bava di lumaca, abbiamo fatto una scoperta sorprendente grazie alla lunga chiacchierata con alcuni esperti di cosmetica. Infatti questo prodotto fa bene agli adolescenti e alle neo mamme. Di conseguenza vogliamo far capire i motivi per il primo e il secondo caso.

Gli adolescenti utilizzando in modo costante la crema alla bava di lumaca alleviano gli effetti dell’acne. Infatti utilizzando il prodotto per due mesi, il muco agisce da purificante contro i batteri e i rossori. Parallelamente le infiammazioni si attenuano e contemporaneamente l’acido glicolico funziona da astringente.

Invece le neo mamme utilizzando costantemente la crema corpo alla bava di lumaca riescono a ridurre le inestetiche smagliature post parto.

I 7 benefici stupefacenti spalmando sul corpo questa crema ricavata con la bava di un animale a passo lento

Finalmente siamo arrivati a scoprire i 7 benefici. La bava di lumaca garantisce un’azione tonificante rendendo i tessuti più elastici e tonici ma anche un’azione nutritiva perché contiene elastina e collagene. Chi ha problemi con segni di cicatrici, macchie cutanee e bruciature spalmando una crema alla bava di lumaca ripara i tessuti per un’azione rigenerante.

Parallelamente le macchie cutanee si riducono grazie all’azione esfoliante perchè la bava svolge un peeling naturale e delicato della pelle. Ci sono infine altri tre benefici: la sostanza della lumaca ha un’azione purificante, idratante aiutando l’ossigenazione dei tessuti e antiossidante per la presenza di vitamine C e E.