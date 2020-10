Perdere peso senza dover necessariamente seguire un regime alimentare ipocalorico. Tutto ciò è possibile con un’alimentazione, da un lato, sana ed equilibrata e, dall’altro, senza dover fare rinunce a tavola. Ecco infatti i 6 trucchi e consigli per dimagrire senza dover mai fare la dieta. Perché perdere peso con opportuni accorgimenti è possibile senza dover avvertire tutto il giorno quell’irresistibile senso di fame.

Di seguito, dunque, ecco i 6 trucchi e consigli per dimagrire senza dover mai fare la dieta.

Dall’attività fisica alla scelta del piatto

Fare sport e attività fisica. Il movimento è la prima regola per perdere peso senza essere costretti ricorre a stressanti diete. Una corretta e costante attività fisica non solo aiuta a il disperdere le calorie, ma è anche utilissima perché di ausilio al metabolismo.

Bere tutto il giorno. L’acqua ha un effetto idratante e depurativo per il corpo che in tal modo elimina le tossine. Inoltre, l’acqua facilita la digestione e garantisce pure un maggior controllo del senso di fame.

Mangiare solo quando si ha fame. Mai mangiare giusto per farlo. Ovvero per noia. Ma anche per alleviare momenti di tristi oppure arrabbiature. La fame è sempre e comunque fame. L’appetito può spesso indurre a consumare oltre ciò che è il proprio fabbisogno calorico giornaliero.

Scegli sempre un piatto piccolo. Per ogni portata la scelta di un piatto di ridotte dimensioni può contribuire senz’altro a non esagerare nel mangiare più del dovuto. Proprio perché le dimensioni del piatto inducono a non abbondare con le porzioni.

Dalla moderazione degli zuccheri alla nutrizione consapevole

Evitare la trappola degli zuccheri. L’assunzione di zuccheri deve essere moderata. L’apporto di zuccheri è importante per l’organismo, ma ciò non deve comportare trappole glicemiche. È ciò che accade, ad esempio, quando si sceglie di attenuare il senso di fame abusando di snack e merendine. In tal caso, infatti, è preferibile ricorrere a cibi sazianti a base di proteine e di fibre. E comunque sempre senza cadere in eccessi.

Nutrirsi sempre in maniera consapevole. Per un’alimentazione sempre sana ed equilibrata occorre, dunque, nutrirsi in maniera consapevole. Evitando, ad esempio, di mangiare lasciandosi distrarre dalla Tv oppure dalla musica. Guardare la televisione e ascoltare musica, infatti, e quindi distraendo l’attenzione, e talvolta perdendo la cognizione del tempo, sono fattori esterni che stimolano a consumare, magari snack e dolciumi, vari, ignorando il raggiungimento del senso di sazietà.