Ogni giorno aumentano gli investitori istituzionali e privati che continuano a guardare con un certo interesse i titoli quotati alla Borsa Italiana. Ci sono infatti diverse storie di sottovalutazioni e società che potrebbero vedere salire le loro quotazioni in pochi mesi anche di molti punti percentuali. Come scritto, da diversi mesi, le probabilità che il Ftse Mib Future abbia segnato un bottom pluriennale e che sia in corso una salita duratura verso i massimi dell’anno 2000, sono elevatissime.

Cosa attendere per la prossima settimana?

Quali sono i 6 titoli azionari sotto la lente a Piazza Affari per la settimana del 26 aprile? Quali sono i livelli operativi da monitorare con attenzione?

Se oggi verrà confermata come sembra la chiusura settimanale su valori superiori ai 24.095, ci sono elevate probabilità che i corsi siano partiti per andare a segnare massimi in area 25.500/256.100 nei prossimi 30 giorni.

La condicio sine qua non, è la tenuta nei prossimi giorni di area 23.955 ed il superamento in chiusura di seduta di 24.195.

I 6 titoli azionari sotto la lente a Piazza Affari per la settimana del 26 aprile

La nostra analisi riguarda azioni di società che presentano ampi margini di sottovalutazione rispetto al fair value stimato dal nostro Ufficio Studi.

Buzzi Unicem, ultimo prezzo 22,12. Fair value a 34 euro circa. Tendenza di lungo termine rialzista con stop loss a 20,94.

Cementir, ultimo prezzo 9,10. Fair value a 13,50 euro circa. Tendenza di lungo termine rialzista con stop loss a 7,98.

Eles, ultimo prezzo 4,22. Fair value a 6,50 euro circa. Tendenza di lungo termine rialzista con stop loss a 3,61.

Mondo TV, ultimo prezzo 1,44. Fair value a 4,75 euro circa. Tendenza di lungo termine rialzista con stop loss a 1,20.

Stellantis, ultimo prezzo 14,39. Fair value a 25,00 euro circa. Tendenza di lungo termine rialzista con stop loss a 11,63.

Telecom Italia (MIL:TIT), ultimo prezzo 0,4390. Fair value a 0,62 euro circa. Tendenza di lungo termine rialzista con stop loss a 0,3962.