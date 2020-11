La macedonia è tutto tranne che un semplice dessert, magari da portare in tavola solo nel periodo estivo. Perché si può pure preparare una gustosa macedonia anche quando l’estate è già alle spalle da un bel pezzo. Ecco, allora, i 6 tipi di frutta da scegliere per la ricetta di stagione della macedonia autunnale, con o senza l’aggiunta di una moderata porzione di bevande alcoliche.

La frutta da utilizzare

Prima di passare alla preparazione selezioniamo, dunque, i 6 tipi di frutta da scegliere per la ricetta di stagione della macedonia autunnale.

Per questo periodo autunnale, al fine di realizzare la macedonia, si possono scegliere 6 frutti di stagione che si trovano già in dispensa o, comunque, sempre freschi sui banchi dei mercati rionali. Parliamo delle arance, dell’uva nera, delle pere, delle banane, delle mele e dei kiwi. Inoltre, in via opzionale, si può aggiungere alla nostra macedonia autunnale un bicchiere di liquore cordiale.

Supponendo di preparare la macedonia autunnale per sei persone, abbiamo bisogno di zucchero, in quantità strettamente necessaria, di due banane, di quattro arance, di due pere, di due mele, di quattro kiwi e di due grappoli di uva nera.

La preparazione

Scendendo nel dettaglio della preparazione della nostra macedonia autunnale occorre iniziare innanzitutto con il lavare tutta la frutta. Dopodiché tagliare a dadini le pere. Ma non solo. Anche le mele e i kiwi dopo averli sbucciati.

Il tutto deve essere riposto, quindi, in una terrina capiente. Insieme all’uva, alle arance a spicchi tagliati in due, e alle banane. Quest’ultime, nel frattempo, sono state sbucciate e tagliate a rondelle.

Aggiungere lo zucchero, quanto basta per addolcire ulteriormente, e il bicchiere di liquore cordiale. Un’ultima mescolata per amalgamare al meglio tutti i sapori, e poi servire. Ma soltanto dopo aver fatto riposare, per una mezz’oretta, in frigo, la macedonia autunnale, che sarà stata ricoperta con uno strato di pellicola trasparente per alimenti.

Per i più golosi, ogni porzione di macedonia servita può essere guarnita con panna montata oppure con scaglie di cioccolato.