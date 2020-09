In un recente articolo gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno trattato i diritti dei correntisti in merito all’estinzione del conto corrente. Oggi vogliamo approfondire i 6 obblighi che la banca ha nei tuoi confronti e comprendere come possiamo esercitare i nostri diritti. Il Testo Unico Bancario definisce proprio diritti e doveri di correntisti ed istituti. Vediamo quindi cosa prevede la legge dall’apertura dei rapporti fino alla loro estinzione ed alle eventuali controversie.

Documentazione scritta e chiara

Il primo obbligo nasce ancor prima dell’apertura del conto corrente ed è relativo alla forma di fogli informativi e documenti contrattuali. Il TUB infatti prevede che la banca fornisca una documentazione precontrattuale e contrattuale scritta e chiara alla clientela. I fogli informativi devono riportare informazioni complete circa le condizioni economiche per permettere ai clienti una decisione consapevole.

Modalità di calcolo di interessi e costi

Le banche devono rispettare i fogli informativi per il calcolo di commissioni ed interessi. La legge vieta l’applicazione di interessi anatocistici, ossia oneri calcolati anche sugli interessi non ancora saldati oltre che sul capitale. I contratti di finanziamenti e mutui dovranno riportare chiaramente un piano di ammortamento che definisca l’importo delle rate.

Modifiche unilaterali puntuali

Ogni modifica alle condizioni previste dal contratto dovrà avvenire in forma scritta e pervenire con un congruo anticipo. Se i clienti non intendono accettare le proposte di modifica unilaterale inviate dalle banche, avranno 60 giorni di tempo per organizzarsi. In questo lasso di tempo rimarranno valide le precedenti pattuizioni.

Disponibilità a fornire copia di contratti e contabili

Le banche devono conservare e rendere disponibili su richiesta dei clienti copie dei contratti, degli estratti conto e delle ricevute contabili. In ogni momento quindi, i correntisti potranno verificare le disposizioni effettuate e la loro successiva applicazione da parte della banca.

Apertura di un conto corrente di base

Le banche devono consentire alla clientela di optare per un conto convenzionato se i richiedenti rientrano nel perimetro previsto dalla legge. Nello specifico i clienti potranno scegliere il conto corrente “di base” anche dopo l’attivazione di un rapporto. L’eventuale passaggio ad un conto agevolato dovrà sempre essere gratuito. I fogli informativi di tutti i prodotti dovranno essere visibili nelle filiali e sul sito istituzionale della banca.

Consentire la portabilità di conti correnti e la surroga dei mutui

Se un cliente dovesse richiedere tramite un altro istituto, il trasferimento di conti correnti o mutui, le banche non potranno opporsi. Non solo: nel caso della portabilità del conto, dovranno procedere entro 12 giorni lavorativi, altrimenti incorreranno in sanzioni. In ogni caso, i clienti hanno diritto ad estinguere gratuitamente i propri rapporti. La banca potrà solo richiedere il ripianamento degli eventuali debiti ed applicare gli interessi passivi previsti dal contratto.

I 6 obblighi che la banca ha nei tuoi confronti

Se l’istituto non dovesse rispettare i 6 obblighi che la banca ha nei tuoi confronti, potrai presentare un reclamo. La direzione dovrà rispondere entro 30 giorni. In caso di mancata risposta, il cliente potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario e Finanziario per ottenere quanto gli spetta di diritto.