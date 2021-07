Ebbene sembra che anche lo scotch e i nastri adesivi siano tossici, inquinino e siano non riutilizzabili. Il film dello scotch è composto da polipropilene o in PVC ed è spesso di colore marrone o trasparente. La colla che aderisce al film può essere fatta di caucciù, acrilico e acqua. Per l’appunto tutte queste sostanze sono difficilmente riciclabili. Questi composti organici liberano nell’aria delle sostanze volatili che sono in parte responsabili delle piogge acide.

Secondo numerosi studi fra cui quello pubblicato dall’UCLA (Università della California) e condotto da Juan Escobar e Carlos Camara lo scotch emette raggi X. Questo avviene a causa di un fenomeno detto triboluminescenza, ovvero produzione di raggi di luce in seguito a sfregamento.

Anche la OMS, l’Organizzazione mondiale della sanità ha dato un allarme riguardo alla reale pericolistà del PVC. Motivo per cui viene evitato da grandi aziende come Ikea, Microsoft, Apple.

I 6 metodi per imballare e attaccare evitando il consumo di scotch

Innanzitutto, procuriamoci della colla naturale, ci sono addirittura delle ricette che permettono di farla in casa. Bastano acqua, fecola di patate, aceto e farina per fabbricare una sostanza adesiva ecologica e sostenibile.

Il secondo metodo consiste nel procurarsi una corda di canapa, cotone o rafia che sarà anche esteticamente bella da vedere. Se dobbiamo imballare un pacchetto da spedire per posta, attenzione perché la corda potrebbe essere rifiutata.

Una scatola che non necessita di essere chiusa con nastri o corde ed è già pronta per spedire è una valida alternativa. Alcuni modelli di cartone prevedono già delle linguette da incollare per cui ci basterà sollevarle e applicare la colla naturale.

Gli ultimi 3 modi originali per evitare l’uso di scotch e materie plastiche inquinanti

Sembrerà un po’ vecchio stile ma l’ago e il filo possono sempre essere una valida alternativa. Con la pazienza necessaria e un po’ d’arte di cucito possiamo in alcuni casi attaccare insieme dei pezzi di carta o cartone.

Per impacchettare i regali spesso sprechiamo una quantità enorme di scotch mentre possiamo usare solo il nastro. E anche la carta regalo può essere scelta fra i nostri giornali e materiali di scarto invece che comprata solo per l’occasione.

Eccoci quasi alle fine per conoscere i 6 metodi per imballare e attaccare evitando il consumo di scotch. In generale concludiamo dicendo che si possono ridurre le spedizioni e tornare ad un commercio e a degli acquisti a kilometro zero. Questo vale non solo per la spesa alimentare ma anche per tutti gli altri tipi di compere.