Quale dolce prepariamo per il prossimo weekend? Come alternativa alla base per dolci che è rappresentata dalla pasta frolla, ecco i 6 ingredienti magici in cucina per preparare torte alla frutta gustosissime. Ovverosia farina, uova, zucchero, burro, latte e lievito in polvere. Ed il tutto con il vantaggio che, muniti di un forno statico e di una tortiera e di una ciotola capiente, tra la preparazione e la cottura basteranno meno di 40 minuti.

Nel dettaglio, supponendo di preparare la base per la torta alla frutta per 8 persone, magari per il pranzo della domenica, servono 300 grammi di farina 00 e 4 uova. Nonché 150 grammi di zucchero e di burro e mezzo bicchiere di latte. Ed infine 1 bustina di lievito per dolci in polvere.

Ecco i 6 ingredienti magici in cucina per preparare torte alla frutta gustosissime

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare è quella di mescolare nella ciotola le uova ed il latte. Aggiungere lo zucchero e continuare a mescolare aggiungendo a poco a poco il burro fuso dopo averlo fatto un po’ raffreddare.

Ora è il momento di lavorare farina ed il lievito unendo insieme e passando il tutto al setaccio. Per poi mescolare insieme al composto con il latte, le uova, lo zucchero ed il burro fuso. E questo fino ad ottenere un composto cremoso da versare in una tortiera che è stata già imburrata e infarinata.

A questo punto basterà cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 15 minuti. E la base per torte alla frutta gustosissime, per esempio con le mele e con i kiwi, sarà pronta per concludere in bellezza il pranzo della domenica.

Questa base per torte alla frutta spicca peraltro per tre caratteristiche. Ovverosia per il basso costo, per la rapidità nella preparazione e, soprattutto, per la facile reperibilità degli ingredienti in cucina, in frigo o nella dispensa.