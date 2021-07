Ci siamo, è finalmente arrivato il tanto sospirato momento di partire per le ferie. Ma prima di staccare la spina per una o più settimane e dedicarci ad un completo e meritato relax, c’è ancora un’incombenza che siamo chiamati a svolgere. Le valigie, il cruccio di ogni viaggiatore!

In più occasioni gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno fornito consigli su come fare la valigia perfetta. Molto utili ad esempio le guide:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Uno dei più grandi dubbi che ci assale in fase valigia è se stiamo portando troppa roba oppure, al contrario, se ne stiamo portando troppo poca.

La soluzione è portare pochi capi indispensabili ma intelligenti: che siano utilizzabili sia di giorno che la sera e soprattutto facilmente abbinabili tra di loro.

Ecco i 6 capi indispensabili e versatili per la vacanza perfetta al mare

Abitini freschi e leggeri

In versione mini o midi sono freschi e comodi da portare. E in più ci danno un’aria giovanile e sbarazzina. No al classico tubino. Sì agli abitini in tessuti leggeri e che non si devono stirare. Perfetto sia per la sera che per il giorno, la differenza la faranno soltanto gli accessori e il maquillage.

Shorts

In jeans o in cotone, sono il look vacanziero per eccellenza. Per andare in spiaggia vanno bene direttamente con il costume. Per una passeggiata in paese o una gita in barca sono perfetti con una camicia in lino o una t-shirt classica.

Pantaloni palazzo

Per la sera meglio puntare sul lungo. Ma con le alte temperature i jeans sono da dimenticare. Molto meglio dei freschi ed ampi pantaloni palazzo. Ideali in lino o in qualche altro tessuto leggero. Stanno benissimo con una canotta o una t-shirt.

T-shirts e canotte

Occupano pochissimo spazio e sono facilissime da abbinare sia con gli shorts che coi pantaloni lunghi. Per colore e fantasia, tutto dipende dalle caratteristiche dei singoli capi. Meglio non mescolare fantasie contrastanti.

Per non essere troppo vincolati, i classicissimi bianco e nero non creano mai problemi. Sempre di moda anche il classico modello alla marinara a righe bianche e blu o bianche e rosse.

Capo spalla

La giornata fresca e nuvolosa può capitare anche al mare in pieno agosto. Un capo spalla tipo felpa, giacchetta di jeans o maglioncino di cotone possono inoltre tornare utili anche nei locali con l’aria condizionata troppo alta.

Scarpe comode

Ciabatte di gomma o infradito per il mare, e scarpe comode per le passeggiate serali. In base alle proprie abitudini scegliere tra sandali bassi, sneakers, zeppe o espadrillas.

Ecco quindi i 6 capi indispensabili e versatili per la vacanza perfetta al mare che ci consentono di avere un bagaglio leggero ma senza trovarci impreparati in nessuna occasione.

Ed ovviamente, guai a dimenticare a casa i costumi! Non ne abbiamo parlato perché occupano poco spazio e se ne possono portare quanti ne vogliamo.

Per chi viaggia sulle due ruote, ecco un utile approfondimento su come organizzare il bagaglio della moto.