La carta forno si può utilizzare, per esempio, anche per pulire casa così come viene spiegato in questo articolo. Ma ci sono pure altri usi, e alcuni di questi sono geniali.

Ecco, allora, i 5 utilizzi alternativi e davvero sorprendenti per la carta da forno. Dalla creazione di un imbuto, se in casa non c’è, alla creazione di mascherine antismog, al congelamento degli alimenti. E passando per l’uso della carta forno per proteggere i tessuti e per cucinare dolcetti come i muffin.

Ecco i 5 utilizzi alternativi e davvero sorprendenti per la carta da forno.

Imbuto di emergenza e mascherina antismog

Imbuto di emergenza. Se c’è bisogno di travasare dei liquidi, ma a casa non c’è un imbuto, basterà arrotolare un foglio di carta forno a forma conica. Per poi chiudere il cono con una striscia di scotch.

Mascherina antismog. Essendo impermeabile, con la carta da forno è facile creare una mascherina antismog muniti semplicemente di due elastici e di una pinzatrice.

Congelare gli alimenti. Con la carta forno la carne si può congelare separando ogni fettina dall’altra per poi mettere tutto all’interno di un sacchetto da freezer. In questo modo, al bisogno, si potranno prelevare dal congelatore solo le fettine di carne che servono in quanto con questo stratagemma non saranno mai attaccate l’una all’altra.

Proteggere i tessuti e carta forno per i dolci

Come proteggere i tessuti. La carta forno è ottima pure per foderare le superfici interne degli armadi e, in generale, dei mobili in legno. In questo modo, da un lato si protegge il mobile dall’umidità e, dall’altro, i vestiti presenti all’interno dell’armadio non entreranno mai a diretto contatto con il legno.

Carta forno per i dolci. Per cuocere dolcetti come i muffin tutto è più semplice avendo a disposizione i pirottini. Ma in assenza si possono creare proprio modellando strati di carta da forno e creando la classica sagomatura dei pirottini. Basterà poi mettere il pirottino fai-da-te nella formina e versare l’impasto per il muffin.