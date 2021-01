Per gli amanti dell’ordine e della pulizia in casa, ecco i 5 trucchi intelligenti per tenere sempre sistemato ogni angolo dell’abitazione. Perché basta solo un pizzico di creatività per rendere gli ambienti domestici funzionali e mai disordinati. E questo, tra l’altro, anche attraverso il riciclo ed il riuso di oggetti che spesso si ritengono essere inutili, praticamente da buttare. Ma che invece possono essere ideali per avere una casa sempre in perfetto ordine.

Ecco i 5 trucchi intelligenti per tenere sempre sistemato ogni angolo dell’abitazione

Usare i magneti: l’uso di piccoli magneti semplifica la vita, in quanto è possibile avere sempre a portata di mano piccoli oggetti che, quando servono, non si trovano mai. Come, per esempio, il tagliaunghie e le pinzette. Basterà appenderli con piccoli magneti sulle pareti interne dei mobili del bagno, ed il gioco è fatto. Con una piccola lavagnetta magnetica posizionata sempre in bagno, inoltre, tutti i trucchi e gli accessori di bellezza saranno sempre ben organizzati e mai sparsi nei cassetti.

Etichettare i cavi di tutti gli elettrodomestici: qual è il filo della Tv, quello del router e quello del decoder? Per non impazzire a casa basterà andare etichettare tutti i cavi. In questo modo, nonostante il groviglio di fili, si capirà subito all’occorrenza qual è la presa di alimentazione della stampante, e quale quella del televisore.

Il trucco per l’abbigliamento nei cassetti: quando serve un capo di abbigliamento specifico spesso si rovista a casaccio per poi dover mettere tutto in ordine. Tutto ciò si può evitare, per esempio, per le felpe e per le magliette sistemandole in verticale. In questo modo non solo sarà possibile inserire un numero maggiore di capi. Ma questi dal disegno saranno facilmente riconoscibili senza dover tirare fuori tutto ogni volta.

Come realizzare un portariviste con una persiana: una vecchia persiana da buttare si può trasformare in un grazioso e funzionale portagiornali. Basterà dipingerla in tinta con le pareti e agganciarla al muro. In questo modo si saprà sempre dove prendere e riporre quelle riviste e quei quotidiani che, invece, restano sparsi per la casa.

Una bottiglia per non perdere mai più i cerchietti: tra le cose che non si trovano mai a casa ci sono spesso pure i bracciali, le fasce ed i cerchietti. Ma con diligenza basterà semplicemente prenderli e metterli sistemati ogni volta su una bottiglia. E saranno così sempre a portata di mano.