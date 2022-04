I 5 strani e tenerissimi segnali con cui il gatto dice al suo padrone che lo ama

I gatti sono animali intelligenti e fondamentalmente indipendenti. Si adattano, solitamente, a qualsiasi habitat e situazione. Possiamo trovarne nei vicoli, in campagna, nelle fattorie, nei porti e nei siti archeologici, tutti luoghi che il gatto randagio ama frequentare. Ma i gatti sono anche animali da appartamento e non faticano a fare proprie tutte le comodità di una casa. Dai letti ai divani, dai cuscini alle sedie ogni oggetto di arredo diventa facilmente un posto in cui dorme bene.

Pur essendo un animale molto libero e che ama la sua autonomia, non fatica ad essere presente nella vita del suo padrone. E anche se non sempre sa dimostrarlo, è un compagno di vita davvero prezioso. Ecco, quindi, i 5 strani e tenerissimi segnali che ci invia il gatto per dimostrare il suo amore.

La persona preferita

Se non si è sicuri dell’amore del proprio gatto e si vuol sapere chi è la sua persona preferita in casa, basta guardare i segnali che il micio invia. Il nostro felino, infatti, ha tantissimi modi per dimostrare il suo amore. Anche se non sempre è facile decifrarli perchè il modo in cui il gatto esprime i suoi sentimenti è diverso rispetto a qualsiasi altro animale.

Il primo segnale che aiuta a capire se un micio ama una persona è il fare la pasta. I gattini, infatti, fanno la pasta sulla pancia della madre e la cosa la stimola a produrre più latte. Se, quindi, la pasta viene fatta su un umano, non sta preparando la cuccia ma dimostra il suo amore.

Uno dei modi per sapere qual’è lo stato d’animo di un felino è quello di controllargli la coda. Se quando si avvicina al suo padrone il gatto alza la coda gli sta dicendo che lo ama. Questo perchè sta dicendo che è sereno e tranquillo. E si fida del suo “umano”.

I gatti dimostrano il proprio amore anche portando regali. Che potrebbero essere un topolino, un uccello o una lucertola morta. Anche se appare abbastanza raccapricciante è il suo modo di far capire che considera il padrone parte della sua famiglia. Condividendo con lui la preda che ha cacciato.

Un altro segnale molto importante che i felini mandano è mostrare la pancia. Se il gattino si mette a pancia in su sta dimostrando tutta la sua fiducia ed il suo affetto. Il ventre, infatti, è una delle parti più vulnerabili di questo animale e non lo mostra a chiunque per non sentirsi indifeso. Se mostra la pancia per farsi accarezzare, si sente al sicuro e sa che non gli sarà fatto del male.

Un altro segnale che dimostra che il gatto è innamorato del proprio padrone è se dorme con lui. Nel momento del sonno, infatti, è più vulnerabile ed esposto a pericoli visto che dormendo non si può difendere. Quando un gatto decide di dormire con una persona, quindi, si fida ciecamente.

