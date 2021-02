Per un secondo piatto sempre impeccabile, da leccarsi i baffi, ecco i 5 ripieni più veloci e gustosi per preparare e cucinare gli involtini di carne. Perché partendo da una fettina sottile di carne gli involtini sono sempre squisiti e saporiti sapendo unire tra di loro, nelle giuste quantità, non solo le verdure e i formaggi, ma anche i salumi, le salse, le spezie e gli aromi.

Ecco i 5 ripieni più veloci e gustosi per preparare e cucinare gli involtini di carne

Ripieno alla boscaiola. I funghi sono chiaramente alla base del ripieno alla boscaiola per farcire gli involtini di carne. In particolare, prima si fanno saltare i funghi in padella con l’olio extravergine di oliva e con il prezzemolo. E quindi si uniscono tocchetti di formaggio a pasta semidura e nocciole tritate. Con questo ripieno gli involtini saranno un sicuro successo a tavola.

Ripieno alla siciliana. In questo caso il ripieno non è altro che un impasto a base di formaggio grattugiato, preferibilmente caciocavallo. Con l’aggiunta di pangrattato, di pinoli, di uvetta, di un pizzico di sale e di olio extravergine di oliva, giusto quanto basta per compattare.

Ripieno classico. Si tratta del ripieno semplice per gli involtini, ma senza mai rinunciare al gusto. Ovverosia con il formaggio fontina, con il prosciutto cotto e con gli aromi. Per poi cuocere gli involtini bagnando a sfumare con il vino bianco.

Ripieno montanaro. Si tratta di una variante del ripieno classico. Scegliendo, in particolare, lo speck al posto del prosciutto crudo. E il formaggio di tipo Asiago al posto della fontina. Per rafforzare il sapore, inoltre, nel ripieno, il pepe nero ci sta, in questo caso, alla perfezione.

Ripieno piccante. Per gli amanti dei sapori forti, gli involtini di carne si possono farcire velocemente con la provola, con un pizzico di sale e con una cascata di cubetti di ‘nduja.