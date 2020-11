Il Natale è alle porte e i regali sono un cruccio dove spesso non si centra a pieno il desiderio del ricevente e per questo vale la pena puntare su i 5 regali più gettonati.

Il periodo natalizio è quel momento dell’anno che tutti aspettano per riconciliarsi con i propri cari e scambiarsi un segno d’affetto.

Quali sono i 5 regali più gettonati per Natale?

Paradossalmente pensare esclusivamente alla moda non basta. Potrebbe essere utile piuttosto ricorrere ai regali classici tra cui: accessori, vestiti, oggetti personalizzati, tecnologici e per l’igiene personale.

La categoria degli accessori prevede i gioielli che si confermano i più acquistati da sempre per il luccichio o per l’importanza ed il valore intrinseco dell’oggetto in sé. Per il 2021 la moda conferma accessori con catene groumette di tutti i generi rigorosamente di color oro o rosa. Inoltre è di tendenza anche il minimal, girocolli preziosi in maglia sottile o i classici tennis.

Oltre ai gioielli, anche gli accessori per la casa sono tra i più gettonati, utili per l’uso quotidiano o semplicemente ornamentali. Dalle cornici, stampe, umidificatori per ambienti e oggettistica varia d’arredamento ad accessori utili anche per apparecchiare la tavola, come un set di bicchieri natalizi, sottopiatti o articoli da design per cucina.

Sul fronte dell’abbigliamento in questo periodo si preferiscono abiti comodi per casa, come pigiami, tute, pantofole, ecc. . Anche vestiti da indossare per proteggersi dal freddo e dalle intemperie come guanti, cappelli, sciarpe, ombrelli, ecc. .

Una forte richiesta arriva dal mondo tecnologico

I regali tecnologici sono i preferiti da sempre per Natale. Chiunque cerca uno smartphone, un paio di cuffie o casse bluetooth. Oltre agli smartphone o personal computer, ci sono altri dispositivi di fascia di prezzo più bassa. I più comuni sono i caricatori wireless, hard disk ma anche tastiere, mouse o altri dispositivi tecnologici per tutte le tasche.

Gli oggetti personalizzati sono il regalo più originale che si possa fare. Una tazza, una t-shirt o una borsa personalizzata può riempire di gioia chi lo riceve, magari con il suo nome. Personalizzare un articolo può risultare difficile in quanto bisogna affidarsi a delle tipografie per poter realizzare il prodotto e inoltre bisogna organizzarsi per tempo. Grandi aziende nella moda come Louis Vuitton personalizzano le borse aggiungendo un supplemento.

Gli articoli per l’igiene personale sono quelli più veloci e più facili da acquistare. I famosi kit bagnoschiuma e crema per il corpo, oli profumati per la pelle, sali per la vasca da bagno e profumi. Ma anche accessori per la cura di barba e capelli per i regali destinati ai maschietti.