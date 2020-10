Prendersi cura di sé e del proprio corpo non è più una prerogativa esclusiva femminile. Ormai anche gli uomini hanno capito l’importanza della cura del corpo, specialmente del viso in quanto bigliettino da visita per il mondo esterno. Non si tratta di vanità, ma di prendersi cura della propria persona. Anche se è indiscutibile il fatto che un uomo ben rasato, con la pelle liscia, fresca e profumata, attirerà molto di più l’attenzione di una donna rispetto a un uomo trasandato. Quindi se l’obiettivo primario è la cura del proprio corpo e del proprio aspetto, il secondo intento è quello di fare colpo e mostrare il proprio charme.

Ecco i 5 passi per gli uomini per avere una pelle del viso perfetta

Rasoio o rasoio elettrico. Ci sono uomini nostalgici che continuano a preferire il rasoio a lama a qualsiasi tipo di rasatura elettrica. La rasatura “bagnata” della lama non differisce solo in questo dalla rasatura elettrica. Infatti, a fare la grande differenza è come il pelo viene tagliato. Nella rasatura con lama i peli vengono eliminati con un solo taglio netto. Anche se, oggi, ci sono lamette con più di una lama, che consentono una rasatura più precisa. Col rasoio elettrico, invece, i peli vengono tagliati da due o più lame. Ci sono lame, poi, che intervengono con “isteresi”, cioè sollevando il pelo dal follicolo poco prima che venga tagliato. La scelta tra questi due tipi di rasatura dipende solo dalla preferenza di chi ne fa uso. Infatti, il risultato è simile e non ha una differenza qualitativa.

Consigli per la rasatura

Si consiglia di radere la barba dopo la doccia, quando la pelle è ancora umida. L’uso di una buona crema da barba è fondamentale per evitare arrossamenti e screpolature. Il dopobarba, invece, ha lo scopo di mantenere idratata la pelle, ricostruendo il film idropilico della pelle del viso. E per chi volesse una barba lunga e folta? Sarebbe bene munirsi di un idratante apposito, ipoallergenico e senza alcool.

Passiamo in rassegna gli step necessari alla cura della pelle del viso degli uomini. Con questi accorgimenti potrete godere di un viso luminoso e rinnovato.

a) Detersione del viso. La pelle maschile, ancor più di quella femminile, tende ad avere una dilatazione dei pori evidente. Questa caratteristica prevede l’insorgere di impurità. Per ovviare al problema basta trovare un buon detergente viso che può essere usato anche sulla barba. Basterà una piccola porzione di prodotto da massaggiare su viso e barba e il gioco è fatto. Ricordatevi di eliminare il detergente con abbondante acqua tiepida.

b) Idratazione. La pelle dell’uomo è in media più spessa di quella femminile. Ciò consente di avere una maggiore quantità di collagene e minore velocità nell’invecchiamento della pelle. Le rughe, però, quando si presenteranno, saranno più profonde e marcate. Ecco allora che interviene l’idratante. Ne esistono molti tipi in commercio: per esempio, addizionati con acido ialuronico preservano l’elasticità della pelle. Gli idratanti agiscono anche proteggendo la pelle dall’inquinamento e dalle fonti di luce blu dei cellulari e computer.

c) Maschere per la pelle. Non solo le donne possono e devono concedersi momenti di relax. Fare una maschera al viso rientra in questi momenti. Può essere un momento in cui ci si dedica a noi dopo la giornata passata fuori tra smog e traffico. In commercio c’è una scelta incredibilmente vasta e per tutte le necessità: idratanti, risveglio della pelle, contro le impurità, contro la pelle grassa, scrub, al sale dell’Himalaya etc.

d) Contorno occhi. Questa zona del viso è la più sensibile, per questo è soggetta ad invecchiamento precoce. Usare un buon contorno occhi ci permette di preservare il nostro sguardo da rughe e borse da stanchezza. Non è necessario usare grandi porzioni di crema, ma prenderne una goccia per ogni occhio e massaggiare delicatamente.

e) Idratazione labbra. Le labbra sono la prima fonte di seduzione sia per uomini che per le donne. Averle screpolate, tirate e rigide non ci presenta un granché bene. Usare un buon idratante labbra ci permette di mantenerle sempre morbide, carnose e idratate. In più donano un leggero balsamo profumato al momento del bacio.

Ora che conoscete i 5 passi per gli uomini per avere una pelle del viso perfetta, non vi resta che usarli e vedere se funzionano.

