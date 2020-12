Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Che Natale è senza panettone o pandoro? O che Natale è senza torrone e regali? Il panettone è veramente uno dei simboli del Natale e il 24 o il 25 è da sempre sulla tavola degli italiani. Scegliere però il panettone non è assolutamente facile, dato che ce ne sono moltissimi in commercio. Vediamo però i 5 panettoni assolutamente da provare in questo Natale.

Online e a casa, ecco i 5 panettoni assolutamente da provare in questo Natale

Acquistare il panettone oggi è possibile farlo sia direttamente in negozio sia online e riceverlo comodamente a casa. In questo modo si evita si girare per la città e si esce solo per motivi strettamente necessari.

Panettone di Peck

Uno dei panettoni che bisogna assolutamente provare è quello di Peck, vero tempio milanese della gastronomia. Peck mette in commercio 5 panettoni, partendo da quello classico fino ad arrivare a quelli con i pistacchi o quelli con lo zenzero.

Cova

Dalla lista non può rimanere fuori il panettone di Cova, anche questo tempio della pasticceria che si trova in via Montenapoleone. Acquistabile anche questo sia in negozio sia online. Anche qui le opzioni son tantissime partendo da quello classico fino ad arrivare a quello con le albicocche e datteri.

Panettone di Marchesi

Imperdibile anche il panettone di Marchesi, brand che fa parte di Prada Group. Pasticceria che da anni è un punto di ritrovo per tutta Milano. I panettoni di Marchesi sono anche questi dal sapore classico, ma ha da poco introdotto il panettone al cioccolato.

Dolce&Gabbana

Il panettone di Dolce&Gabbana è un altro di quei dolci che porta sulle tavole italiane gusto e tradizione. Realizzato in collaborazione con Fiasconaro. Così due mondi, quello di Milano e quello siciliano, si uniscono creando un dolce dal sapore unico. I panettoni di Dolce&Gabbana sono sia al pistacchio, agli agrumi e allo zenzero. Punta di diamante del dolce è poi il packaging in completo stile della maison italiana.

