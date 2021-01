In molte Regioni d’Italia quello a base di gnocchi è un primo piatto tipico della tradizione culinaria. Come a Roma e a Napoli. Ma pure a Torino, Verona e Cagliari. Ecco allora, specie quando si ha poco tempo ai fornelli, quali sono i 5 migliori sughi veloci da preparare per condire gli gnocchi.

Dal classico sugo al pomodoro a quello alla boscaiola, e passando per il sugo alla sorrentina. Ma anche sughi da leccarsi i baffi come quello zucca e salsiccia. E quello davvero veloce con il tonno e con le olive. Ecco i 5 migliori sughi veloci da preparare per condire gli gnocchi.

Dal sugo al pomodoro a quello alla sorrentina

Sugo al pomodoro. Basta far appassire aglio e cipolla in padella con un filo di olio extravergine di oliva. Per poi aggiungere la passata di pomodoro, versare il sugo a condire gli gnocchi. E guarnire ogni piatto di portata con foglie di basilico.

Sugo alla boscaiola. Classico condimento con il sugo, a base di funghi, la cui preparazione è riportata passo dopo passo in questo articolo.

Sugo alla sorrentina. Si tratta di una preparazione degli gnocchi che è tipica della tradizione culinaria campana. Con ingredienti semplici, freschi e gustosi. Ovverosia con il sugo che è a base di pomodoro, mozzarella, formaggio parmigiano e basilico.

Dal sugo zucca e salsiccia a quello tonno e olive

Sugo zucca e salsiccia. Basta cuocere con il coperchio la zucca, pulita e tagliata a cubetti, in una casseruola con aglio, olio extravergine di oliva e brodo vegetale a coprire. Quando cotta, schiacciare la zucca aiutandosi con una forchetta, e aggiungere la salsiccia che, privata del budello, è stata sbriciolata e rosolata con un filo d’olio e con il vino bianco a sfumare.

Sugo tonno e olive. Si tratta di un vero e proprio sugo sprint per condire gli gnocchi. In quanto basta scaldare un filo d’olio e aggiungere, amalgamando, il tonno sgocciolato e le olive nere denocciolate e tagliate in quarti. Per poi guarnire ogni piatto di portata, per gli gnocchi tonno e olive, con una cascata di prezzemolo.