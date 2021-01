Per primi piatti non solo cremosi, ma anche tali da garantire una vera e propria esplosione di gusto, ecco i 5 migliori risotti facili e veloci con al massimo 3 ingredienti.

Perché è vero che il riso cucinato è buonissimo pure in bianco con un filo d’olio extravergine di oliva. E con una spolverata di formaggio parmigiano grattugiato al momento. Ma nello stesso tempo il riso si può sempre condire in pochissimi minuti con ingredienti semplici, sani e di facile reperibilità.

Ecco i 5 migliori risotti facili e veloci con al massimo 3 ingredienti

Risotto con la crema di peperoni. Per condire il riso con un solo ingrediente basterà preparare una crema di peperoni. Che è ideale per condire non solo il riso, ma pure la pasta così come viene spiegato in questo articolo. Basterà far saltare in padella il riso cotto con la crema per un paio di minuti a fiamma media. Per poi servire a tavola la pietanza subito calda.

Risotto funghi e mozzarella. Basterà scaldare una scatola di funghi in padella con la mozzarella a tocchetti. Per poi aggiungere il riso cotto e amalgamare. Per un primo piatto semplice ma sempre buono e così gustoso da mettere tutti d’accordo a tavola.

Risotto asparagi e stracchino. Dall’unione dello stracchino con gli asparagi, ridotti a crema, si ottiene un condimento per il risotto leggero e gustoso senza che sia necessario aggiungere altri ingredienti come il burro.

Risotto melanzane e mozzarella. Con una preparazione a strati, il riso si può unire alle melenzane e alla mozzarella per una cottura al forno con la gratinatura. Il primo piatto sarà così leggero, filante e con l’irresistibile crosticina.

Risotto funghi, zucca e pancetta. Per un piatto un po’ più elaborato, con tre ingredienti, si può preparare pure un gustoso risotto con la crema di zucca, con i funghi e con la pancetta. Per quello che è un primo piatto delizioso grazie al contrasto del sapore dolce della zucca con quello della pancetta e dei funghi.