Negli ultimi anni i risparmiatori italiani hanno subito molte e ripetute perdite a causa di investimenti sbagliati. I mercati hanno performato bene, in alcuni casi molto bene ma molti piccoli investitori trovano il segno meno nei loro estratti conto. In questo articolo vedremo i 5 investimenti rischiosi che mettono in pericolo i tuoi risparmi e come evitarli.

Obbligazioni subordinate

L’ultimo decennio ha visto i rendimenti dei titoli obbligazionari ai minimi storici. I risparmiatori abituati ai titoli di Stato ed alle obbligazioni degli emittenti più solidi hanno, quindi, deciso di trovare delle alternative. Per questo motivo uno strumento storicamente dedicato agli investitori istituzionali è diventato una consuetudine per molti piccoli risparmiatori. Le obbligazioni subordinate però sono ben più rischiose dei normali bond. Esse, infatti, rimborsano gli investitori dopo il pagamento degli altri impegni finanziari dell’emittente. Di conseguenza, in un periodo di crisi, chi le ha comprate rischia di rimanere all’asciutto. Rendimento nullo, dunque ma non solo. Un’obbligazione subordinata in periodi di crisi rischia di perdere molto valore se quotata. Se non quotata, invece, rischia addirittura di diventare invendibile.

I 5 investimenti rischiosi che mettono in pericolo i tuoi risparmi

La Redazione di ProiezionidiBorsa ha messo in guardia più volte i risparmiatori dai rischi dei titoli non quotati. Spesso i risparmiatori scelgono questi strumenti perché spaventati dalle fluttuazioni della Borsa. Queste fluttuazioni, però, avvisano di possibili problematiche dell’emittente. I titoli non quotati lasciano tranquilli ma rischiano anche di riservare inaspettate cattive sorprese ai loro possessori. In questi anni, infatti, molti italiani hanno lamentato forti perdite improvvise proprio a causa di azioni e obbligazioni non quotate.

Le obbligazioni in valuta

Il terzo dei 5 investimenti rischiosi che mettono in pericolo i tuoi risparmi riguarda le obbligazioni in valuta. Spesso, infatti, i risparmiatori alla ricerca di obbligazioni dalla cedola elevata trovano questi strumenti. Sulla carta appaiono molto allettanti. L’emittente può essere molto solido, la durata non eccessiva e il rendimento molto interessante. Spesso poi sono bond senior e quotati, senza quindi i rischi che abbiamo visto prima. Il loro problema è che rimborseranno capitale ed interessi in una valuta diversa dall’euro, spesso in valute di Paesi lontani ed instabili. Normalmente il titolo non presenta problemi, ma potrebbe rimborsare molto meno del previsto a causa della svalutazione della moneta di denominazione. Con perdite anche ingenti per gli investitori.

I contratti derivati

I contratti derivati non sono certo una novità. Anzi, affondano le loro radici nei commerci dei secoli passati quando servivano a coprire i rischi dei trasporti via mare. Gli strumenti che troviamo in banca però hanno spesso una finalità speculativa. Per questo possono essere molto complessi nella struttura e difficili da comprendere. Rientrano tra i 5 investimenti rischiosi che mettono in pericolo i tuoi risparmi proprio perché i risparmiatori li acquistano inconsapevolmente. Con il rischio, quindi, che determinino risultati imprevisti e talvolta deludenti.

I conti correnti

Fino ad ora abbiamo analizzato strumenti che possono comportare perdite per gli investitori. Sembrerà assurdo ma gli strumenti che certamente riducono il potere d’acquisto dei risparmiatori sono i semplici conti correnti. Ovviamente non si tratta di strumenti di investimento ma spesso gli italiani lasciano sul conto ingenti liquidità non remunerate. Proprio la caratteristica di dare rendimenti prossimi allo zero comporta la certezza della perdita. L’inflazione, infatti, eroderà certamente il potere d’acquisto di quei capitali. In altre parole, non perderemo il valore nominale dei nostri soldi. Ma nel tempo scenderà il corrispettivo di beni acquistabili con il nostro denaro. Un meccanismo analogo a quanto sta accadendo per un altro investimento che negli ultimi anni sta deludendo gli italiani: gli immobili. Abbiamo trattato questo argomento in un recente articolo.