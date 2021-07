Guai chi tocca il nostro amico a 4 zampe, fedele e sempre affettuoso, è un vero componente della famiglia. Trattato come un principe o una principessa, ha tutte le attenzioni e decine di giochini e peluche. Passiamo ore ed ore insieme a lui, in passeggiata, a casa, conosciamo perfettamente i suoi orari, i suoi sguardi e tutto quello che vorrebbe dirci. Se fido avesse il dono della parola, però, forse avrebbe qualcosa da dire a noi umani. Commettiamo spesso degli sbagli, involontariamente abbiamo atteggiamenti che non sono proprio di gradimento. Non potendosi esprimere, i nostri fidati amici subiscono passivamente i nostri comportamenti errati.

Ecco i 5 gesti che fanno continuamente i padroni, ma che i cani detestano e sopportano mal volentieri

Accessori strani

Il cane è trattato sempre di più come un essere umano, soprattutto a livello estetico. Trasformati in bambolotti o bambole, pensiamo sia simpatico mettere un accessorio o un vestitino carino. Mollette, cappellini, scarpette, collane, bracciali e vari abbellimenti umani, non sono molto graditi al nostro amico fedele. Con i vari cappottini e merletti eccessivi, i cani assumono anche movimenti impacciati e strani, è evidente che gli provochiamo un disagio.

Guinzaglio non adatto

È bene scegliere guinzagli e collari non solo per l’aspetto esteriore, ma soprattutto per la funzionalità e comodità, non devono essere troppo stretti e creare arrossamenti. Meglio evitare di strattonare o tirare in modo brusco, non è un gesto carino e potrebbe innervosirlo.

Abbracci stretti

Quando arriva il momento di coccolare il nostro cane, le effusioni non sono mai limitate. Baci, abbracci, tutto l’amore che vogliamo dimostrare lo esprimiamo così. Nella maggior parte dei casi, se esageriamo troppo con la stretta, potrebbe infastidire fido, perché scambiato con una richiesta di sottomissione.

Passeggiate flash

Fare una passeggiata con il nostro cane non deve essere una corsa contro il tempo per fare i bisogni. Per lui è un momento importante, di esplorazione e ricerca di odori, dove si diverte, si rilassa e fortifica la sua personalità.

Dispetti

Evitare giochi che non sono assolutamente divertenti per lui, che possono spaventarlo ed impaurirlo. Niente pacche in testa, code e orecchie tirate, rumori molesti o improvvisi. Fido è intelligente e non ama essere preso in giro inutilmente e in modo sbagliato.

