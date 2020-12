Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I film sono parti della cultura mondiale e hanno un accesso privilegiato nelle vite di moltissime persone. Dopo cena ci tengono compagnia e ci fanno interrogare su molteplici questioni.

Meno impegnativi di un libro o di un Museo, i film possono essere validi alleati per capire meglio le altre persone e, sempre più spesso, noi stessi. Tuttavia, ci sono dei film particolarmente indicati per capire o semplicemente conoscere specifiche caratteristiche del nostro animo. Inoltre, ci sono dei film che ci aiutano a capire gli uomini e le donne. Vediamo oggi quali sono i 5 film per capire le donne.

“Volver”

Pedro Almodóvar ci mostra lo sforzo e i rischi che sono disposte a correre le donne quando si tratta di difendere le persone che amano. Una questione di giustizia e d’amore.

“Pretty Woman”

Un classico che andrebbe visto e rivisto. Storia d’amore, sottolinea la capacità che le donne hanno di migliorare gli uomini e di guidarli verso un’esistenza più vera e sincera.

“What Women Want”

Film dal titolo un pò superbo che ci vuol far ridere e raccontare ciò che vogliono davvero le donne. Commedia romantica che ci farà riflettere.

“La ragazza con la pistola”

Da poco tempo abbiamo festeggiato il compleanno della bravissima Monica Vitti. Sarebbe ancora meglio omaggiarla con la visione, o ri-visione, di uno dei suoi capolavori. “La ragazza con la pistola” ci mostra una donna che si libera da preconcetti stereotipati e prende in mano la sua vita, con una pistola.

“The Iron Lady”

Margaret Thatcher. Nome e cognome del primo ministro inglese che ha rivoluzionato il suo Paese negli anni ’80 del secolo scorso. Personaggio dibattuto, è sempre al centro di interminabili discussioni tra i suoi detrattori e tra chi, invece, la reputa uno tra i politici più influenti del novecento.

Il film ci parla della sua ascesa politica, dei suoi drammi famigliari e della sua esistenza come leader e come donna. Un bel film per analizzare la forza creatrice che appartiene al genere femminile.

Abbiamo visto quindi i 5 film utili per capire le donne.