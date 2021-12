Guardare un film in televisione o sui canali on demand può essere uno dei modi più piacevoli per trascorrere una serata, anche quando è l’ultimo dell’anno. In un momento di allegria però si può anche ricercare la visione di quelle storie romantiche e strappalacrime che hanno fatto la storia del cinema. Questi sono i 5 film d’amore più struggenti che ci faranno piangere anche a capodanno e non solo.

Una storia d’amore è per sempre

Non vogliamo fare nessuna classifica ma dare indicazioni per orientarsi in una marea di film cult in tema d’amore. È possibile trovarli sulle piattaforme digitali che ormai hanno sostituito le vecchie vhs o in formato dvd.

1) Love Story, anno 1970, diretto da Arthur Hiller, narra la storia d’amore tra Oliver Barrett e Jennifer Cavalieri. I due giovani appartengono a categorie sociali differenti e a differenti religioni. Osteggiati dalla famiglia, come novelli Giulietta e Romeo, coronano il loro amore con un matrimonio semplice ma decoroso. Il loro sogno a due viene interrotto dalla leucemia che strappa la giovane Jennifer troppo presto dalle braccia del suo innamorato. Il film è passato alla storia grazie alla struggente colonna sonora.

2) Il dottor Zivago, ambientato nel periodo della rivoluzione russa il film è tratto dall’omonimo libro di Boris Pasternak del 1958, che valse all’autore il premio Nobel per la letteratura. Diretto nel 1965 da David Lean i due protagonisti sono interpretati da Omar Sharif e Julie Christie. Dopo turbolenti ricongiungimenti e ritrovamenti i due amanti non riusciranno a coronare il loro sogno d’amore perché la Storia li travolgerà.

I 5 film d’amore più struggenti che ci faranno piangere anche a capodanno e non solo

3) Ghost, due giovani innamorati vanno a vivere insieme, ma un terribile lutto li separerà. Fino a che non verrà svelato il colpevole del misfatto, il ragazzo interpretato da Patrick Swayze sarà un fantasma alla ricerca della verità. La creazione del vaso in creta e l’addio finale con la dolcissima Demi Moore sono le scene più struggenti. Film diretta nel 1990 da Jerry Zucker.

4) Titanic, ispirato alla tragedia del 1912, il film di James Cameron girato nel 1997 narra la storia d’amore tra due giovani ragazzi appartenenti a classi sociali differenti. Il terribile evento separerà i due innamorati per sempre. A sopravvivere sarà solo Rose, la protagonista interpretata da Kate Winslet, grazie alla generosità di Jack interpretato da Leonardo Di Caprio.

5) Autumn in New York, anno 2000 e diretto da Joan Chen il film tratta un’altra struggente storia d’amore. Charlotte, interpretata da Winona Ryder, risveglia amore, devozione e rispetto nel maturo e farfallone Will (Richard Gere). Nonostante il repentino ripensamento sul valore dei sentimenti, la storia non si concluderà felicemente per il bel protagonista.