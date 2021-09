È sulla bocca di tutti in questi giorni. E non si fa altro che parlare di Venezia e dei sui VIP, che sono tanti. Il via è stato dato dagli eventi di Dolce&Gabbana, il seguito lo stiamo vivendo. Tante le star che stanno calpestando il famoso red carpet come tanti anche i film che ci sono. E alcuni sono dei veri capolavori. Ed ecco allora i 5 film assolutamente da vedere al cinema del Festival di Venezia 78 presto nelle sale.

Il red carpet è stato preso veramente d’assalto tra attori, registi, influencer e talenti emergenti. Ad aprire le danze è stata la madrina del Festival, Serena Rossi, che sul tappeto rosso ha indossato un bellissimo abito bianco Giorgio Armani e gioielli Cartier. E da lì in poi il Festival ha avuto inizio tra abiti da sogno, look principeschi e altri invece che non sono particolarmente piaciuti. Ma oltre alla moda, allo sfarzo e ai bei vestiti, a Venezia si va per un motivo ben preciso: il cinema. E di quello allora parliamo.

I 5 film assolutamente da vedere al cinema del Festival di Venezia 78

Uno dei film più attesi è sicuramente “Dune” di Denis Villeneuve. Gli attori protagonisti sono l’attrice e modella Zendaya e il giovane Timothée Chalamet. Il film, tratto dal libro di Frank Herbert, è un racconto fantascientifico di un Mondo futuro controllato da un impero interstellare.

A Venezia è arrivata anche Kristen Stewart, che ormai si è spogliata dell’abito da vampiro e indossa quello di attrice di film d’autore. E infatti è la protagonista del film “Spencer”. Il film di Pablo Larrain racconta le vacanze di Natale della Principessa Diana con la Royal Family quando decise di dire stop al matrimonio con Carlo.

Non poteva mancare il film del regista Pedro Almodovar. Egli infatti ha aperto il festival con il suo “Madres Paralelas” che uscirà in Italia il 28 ottobre. Al suo fianco, l’attrice protagonista del film, Penélope Cruz.

Al Festival di Venezia c’è anche il film del premio Oscar Paolo Sorrentino. La pellicola, “È stata la mano di Dio”, racconta la storia di un giovane ragazzo nella Napoli degli anni Ottanta tra gioie e tragedie inaspettate.

Infine, il “Collezionista di carte”, film presentato da Martin Scorsese e diretto da Paul Schrader già presente nelle sale. Il film racconta la storia di un ex militare che gioca d’azzardo la cui vita sarà stravolta da un ragazzo con un nemico in comune.

Approfondimento

Arriva in Italia questa mostra inedita da vedere almeno una volta nella vita anche per bambini