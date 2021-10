Come ricordiamo spesso, l’attività fisica è una vera alleata per la nostra salute e il benessere sia fisico che mentale. Svolgere regolarmente attività fisica fa bene anche alla mente e ci mette a nostro agio con il nostro corpo.

Regolarizzare le abitudini e prenderci cura di noi risulta fondamentale, ma a volte, cadere nei falsi miti è semplicissimo. Moltissimi sono i luoghi comuni sull’allenamento e sullo sport e la gran parte di questi ci rende un po’ contrastante il rapporto con l’attività fisica.

I 5 falsi miti sull’allenamento sportivo da conoscere per non lasciarsi ingannare

Se cerchiamo i segni di un addome scolpito già al primo allenamento o ci basta un’ora di palestra per credere di aver perso 2 kg, abbiamo sbagliato strada. Spesso i luoghi comuni legati all’allenamento sono il risultato di nozioni male interpretate o prese alla leggera. Proviamo a sfatarne alcune.

Sudare non significa bruciare calorie. Sudando, infatti, non perdiamo calorie ma liquidi e con essi sali e vitamine. Per riprendere tutto, basterà semplicemente bere e reintegrare i liquidi persi. Bevendo o mangiando, il peso verrà immediatamente ristabilito (come è giusto che sia).

Correre è il miglior modo per dimagrire? Assolutamente no. O meglio, non come ci aspettiamo. Correre o camminare possono aiutare il nostro fisico a smaltire alcuni elementi ma non sono dei dimagranti. Soprattutto, queste attività, vanno davvero svolte con costanza e a lungo termine per trarne al meglio dei benefici.

Se hai i DOMS (dolori muscolari post allenamento) significa che ti sei allenato bene? Non è detto. Potremmo esserci allenati bene ugualmente senza avvertire dolori muscolari. Se è vero che “no pain, no gain”, è altrettanto vero che l’efficacia di un buon allenamento non è correlata ai dolori muscolari che avvertiremo dopo.

Altri due miti da sfatare

Gli allenamenti per uomo e donna sono differenti. Non è esattamente così, o meglio, non è il genere a fare la tipologia di allenamento, ma la condizione del soggetto. A livello muscolare, le fibre del muscolo sono identiche in entrambi i generi. La diversità di forza tra i due sessi è dovuta alla differente percentuale di tessuto muscolare posseduto che è il 36% nella donna rispetto al 45% dell’uomo.

Ultimo dei 5 falsi miti sull’allenamento sportivo da conoscere per non lasciarsi ingannare è la convinzione che fare tanti addominali faccia sparire la pancia. Non lasciamoci abbindolare da queste leggende, come quella del gel che riesce a combattere la pancia da birra, poiché alcune cose da sole non bastano. Nel caso degli addominali, questi fanno lavorare l’addome, ma non ci fanno bruciare abbastanza calorie da ridurre il grasso addominale. Dunque, sfinirsi di addominali non è il metodo più veloce per ridurre la nostra bella pancia.