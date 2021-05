L’estate sta arrivando e con lei la temutissima prova costume. Sicuramente quest’anno tenersi in forma non è stato così semplice. In realtà tenersi in forma non è quasi mai semplice, ci vuole sempre tanta dedizione, costanza e forza di volontà.

Quest’anno però con tutte le restrizioni ma soprattutto con le palestre chiuse, allenarsi è stato quasi impossibile. Solo i più appassionati sono riusciti a continuare ad allenarsi a casa facendo piccoli circuiti brucia grassi o qualche corsetta per strada.

Ci ritroviamo perciò a due mesi dall’arrivo dell’estate a fare tutto di corsa per recuperare il tempo perso.

Ricordiamoci però che non è mai troppo tardi. Basta un po’ di forza di volontà e di costanza e possiamo fare qualsiasi cosa.

I 5 esercizi semplici e veloci da fare ogni giorno per 15 minuti per rassodare l’interno coscia prima che arrivi l’estate

Vediamo oggi quindi un modo per rassodare l’interno coscia. Come molti sanno questo è uno dei punti del corpo della donna soprattutto che spesso va allenato per essere tonico.

Oggi, infatti, vediamo i 5 esercizi semplici e veloci da fare ogni giorno per 15 minuti per rassodare l’interno coscia prima che arrivi l’estate.

Gli esercizi che ci risolveranno il nostro problema

Il primo è lo squat a gambe larghe. Tenendo le gambe larghe il peso non andrà a gravare sui glutei o sui quadricipiti ma proprio sul punto che vogliamo rassodare.

Basterà eseguire una serie da dieci ripetizioni concentrandoci bene sul punto che stiamo allenando. Ci accorgeremo che l’esercizio sta uscendo bene se sentiamo dolore sull’interno coscia risalendo una volta che siamo scesi.

L’altro esercizio è lo squat plié che prevede lo stesso movimento che facciamo facendo un semplice squat ma tenendosi in punta di piedi. Anche in questo esercizio le gambe devono essere larghe per fare pressione sulla porzione che ci interessa.

Il terzo esercizio è lo squat con la palla che dovremmo tenere incastrata tra le cosce. Anche con questo movimento sentiremo pressione sulla porzione che ci interessa.

Sempre utilizzando la palla che terremo stretta tra le cosce, l’altro esercizio possiamo svolgerlo da sdraiati.

Consiste nel sollevare e abbassare i glutei in più ripetizioni.

E infine le oscillazioni. Questo esercizio prevede uno squat facendo oscillare un peso che teniamo in mano avanti e indietro.

Seguendo questi esercizi miglioreremo la nostra forma fisica e rassoderemo il nostro interno coscia.