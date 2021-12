Tra i tagli necessari per preparare questa famosissima ricetta vi sono il maiale, l’agnello, il manzo e il vitello. Bisogna cuocerli a lungo e molto dolcemente, per cercare di ottenere un effetto simile allo stufato. Questo secondo piatto è un vero concentrato di gusto, da assaporare specialmente durante le fredde giornate di dicembre. Dal Nord al Sud, infatti, questa ricetta della tradizione vale una grande fortuna.

Ma quali sono i 5 errori più comuni che rovinano uno spezzatino morbido e tenero e lasciano la carne stopposa e insapore? Eccoli descritti di seguito e come evitarli per cucinare uno spezzatino con patate davvero con i fiocchi. Invece, per chi cerca ricette più veloci, ecco come ottenere una tagliata come al ristorante in soli 9 minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

I segreti di una prelibatezza degna di nota

Hanno certamente tantissima importanza la scelta della carne da utilizzare e gli ortaggi abbinati. Questa guida, poi, spiega come insaporire la carne senza renderla secca.

Tra i segreti per preparare egregiamente questo piatto vi è quello di eliminare tutti i filamenti duri e di tagliare la carne in piccoli pezzi. Questo velocizzerà di molto anche la cottura.

Anche la pentola ha tantissima importanza. Sembrerebbe meglio sceglierne una larga e abbastanza alta da poter contenere tutto il brodo. Ma se questi sono alcuni importanti segreti per cucinare un ottimo spezzatino, quali sono gli errori più frequenti da evitare assolutamente?

I 5 errori più comuni che rovinano uno spezzatino morbido e tenero e lasciano la carne stopposa e insapore

Un primo frequentissimo errore consiste nello scegliere una carne eccessivamente magra. Bisognerà che nella carne ci sia qualche piccola venatura di grasso, che fonderà durante la cottura, assumendo un aspetto gelatinoso;

altro errore frequente è quello di non usare il vino che, invece, aumenta gusto e sapore della carne. Un piccolo trucco è, addirittura, quello di usare proprio lo stesso vino di qualità anche per la tavola;

chi non infarina i pezzi di carne prima della rosolatura commette un altro importantissimo errore. È proprio la farina che lega i liquidi, facendo addensare il sugo;

farlo cuocere troppo poco è un altro grosso sbaglio. Chi ha fretta farebbe bene a cambiare ricetta;

girare la carne prima della formazione della crosticina. Questo prodotto della rosolatura è il tocco da chef per uno spezzatino perfetto.

Approfondimento

Ecco i segreti di una perfetta salsa al vino che rende la tagliata gustosa come al ristorante.