I capelli fanno tanto. Sono un po’ il nostro biglietto da visita perché incorniciano il volto. Possiamo indossare anche l’abito più bello e costoso, ma senza una testa in ordine tutto viene vanificato.

Spesso però non siamo soddisfatti della nostra chioma. In tanti ci lamentiamo dei capelli secchi e sciupati, sfibrati e poco luminosi.

Di certo, la salute dei capelli dipende da tanti fattori come l’alimentazione, l’inquinamento e lo stress. Molto però, lo fa, la cura che gli dedichiamo quotidianamente. E purtroppo, anche senza volerlo, commettiamo tanti gesti sbagliati. In questa guida andremo a vedere i 5 errori più comuni che non ci permettono di avere una bella chioma lucente da far invidia a chiunque.

Lavare i capelli troppo spesso

Fare lo shampoo tutti i giorni non va bene, anzi. Chi ha capelli molto fini e tendenti al grasso può fare massimo 3 lavaggi a settimana. Chi invece li ha spessi e/o ricci può accontentarsi di 2 volte la settimana. Lo shampoo danneggia sia i capelli ma soprattutto la cute. Può sembrare un controsenso, ma lavando troppo spesso i capelli, la nostra pelle andrà a produrre più sebo e così questi risulteranno sempre più unti e sporchi.

Quantità di prodotto

È sbagliato pensare che più shampoo o balsamo utilizziamo e maggiore sarà la loro efficacia. Le dosi dei prodotti sono sempre indicate sulle confezioni. In genere troviamo l’espressione di “una noce”, che coincide più o meno con le dimensioni di una moneta da 2 euro. Se si utilizza un prodotto professionale, ne basta ancora meno.

Durata

La fretta è cattiva consigliera. Anche quando ci laviamo i capelli. Il lavaggio necessita di un tempo minimo di circa 5/10 minuti. Si deve bagnare bene tutta la testa. Quindi strizzare i capelli e applicare lo shampoo.

Chi ha capelli particolarmente danneggiati, dovrebbe fare almeno 2 shampoo: uno come normale detersione e il secondo da lasciare in posa qualche minuto.

Al termine, risciacquare benissimo con abbondante acqua e assicurarsi di non lasciare alcun residuo di prodotto.

Asciugatura

L’ideale sarebbe far asciugare i capelli all’aria aperta. Se ciò non è possibile per motivi di tempo o di stagione (in inverno meglio evitarlo perché è la strada più rapida per buscarsi un brutto raffreddore), utilizzare il phon a non meno di 15 centimetri e regolato su una temperatura medio-bassa.

Dormire con i capelli bagnati

Questa è una cattivissima abitudine in quanto irrita la cute e indebolisce i capelli. Durante la notte, infatti, la pressione e i movimenti sul cuscino, possono piegare e addirittura spezzare i capelli che, essendo umidi, sono molto più fragili.

Svelati i 5 errori più comuni che non ci permettono di avere una bella chioma lucente da far invidia a chiunque, ricordiamo infine che piastre e ferri per ottenere ricci, boccoli o lisciature perfette fanno malissimo ai nostri capelli. Limitiamoci ad utilizzarli raramente e solo in occasioni davvero speciali. E in quel caso, mai utilizzarli al massimo della loro potenza e proteggere la chioma con appositi prodotti termoprotettori.

