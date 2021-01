Sicuramente sapere i segreti per cucinare un’ottima frittata è molto importante. Altrettanto, però, lo è conoscere i 5 errori da evitare quando se ne prepara una. Apparentemente, infatti, una frittata è un piatto semplice da preparare. Persino per chi è alle prime armi in cucina. Tuttavia, come tutte le ricette, rivela delle piccole insidie. Piccole disattenzioni che condizionano la buona riuscita del piatto.

I 5 errori da evitare quando si prepara una frittata

Usare ingredienti vecchi e di scarsa qualità

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Molto spesso, la frittata viene preparata quando non si sa che cosa cucinare, perché sembra semplice o perché si hanno solo le uova in casa. Quindi, si commette l’errore di utilizzare uova vecchie o di scarsa qualità. Assolutamente sbagliato. La scelta di partenza condiziona molto la riuscita del piatto.

Sbattere le uova con troppa energia

Bisogna prestare cautela nello sbattere le uova per la frittata. Bisogna fare in modo che si amalgamino fino a formare un composto omogeneo. Sbatterle con troppa energia non serve a niente e anzi, condiziona la buona riuscita del piatto. Ci si può aiutare con i rebbi di una forchetta e aggiungere un po’ di latte a filo per rendere la frittata più omogenea.

Girare male la frittata

Come girare bene la frittata? Un metodo furbo e funzionale è quello di utilizzare un piatto. Quindi, porre il piatto sopra alla padella e accompagnarlo con una mano. Con l’altra mano, invece, prendere la padella per il manico e girarla. Et voilà! In questo modo la frittata ricadrà prima sul piatto e, poi, sarà possibile rimetterla nella padella nel senso opposto. Un altro consiglio è quello di utilizzare una spatola da cucina.

Versare l’olio nella padella fredda

La padella deve essere già calda quando si versa l’olio al suo interno. Non esagerare con la quantità di olio versata. In caso di errore, rimuovere l’olio in eccesso usando la carta assorbente. Ecco l’ultimo dei 5 errori da evitare quando si prepara una frittata.

Togliere il coperchio o non metterlo proprio

La padella in cui la frittata cuoce deve sempre essere coperta. In questo modo, infatti, acquisirà volume grazie all’azione del calore. Per non farla sgonfiare, è possibile ricorrere ad un vecchio rimedio della nonna: aggiungere un cucchiaio di panna montata alla frittata ancora cruda.