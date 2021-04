Spesso, per mancanza di tempo o disattenzioni, finiamo per avere in casa cibi che marciscono in poco tempo.

Questo è un grande spreco di cibo e di denaro che dobbiamo tutti cercare di evitare, se vogliamo risparmiare.

Per ogni problema in cucina c’è una soluzione, basta seguire dei semplici trucchi per eliminare sprechi, cattivi odori ed insetti che girano in cucina.

In questo articolo vedremo i 5 errori comuni da evitare per risparmiare conservando frutta e verdura più a lungo.

Facciamoci attenzione

Spesso tendiamo a lasciare le verdure in frigo senza protezione ma questo non è del tutto corretto.

Molte verdure possono essere conservate più a lungo semplicemente grazie ad un corretto involucro protettivo.

Per esempio, per chi non lo sapesse il sedano e i broccoli si conservano meglio se avvolti nella carta per alimenti.

Altrettanto spesso dimentichiamo che gran parte della frutta non va conservata in frigo, dovremo riporvela esclusivamente se già molto matura e pronta a essere consumata.

Dimenticare poi le verdure in frigo per troppo tempo, come per esempio il sedano, e le vediamo ammorbidirsi, la prima cosa che facciamo è buttarlo.

Niente di più sbagliato, basta un piccolo trucco per risolvere il problema.

Dovremo semplicemente immergerlo in una ciotola d’acqua ghiacciata per un’ora e tornerà croccante, pronto per essere mangiato.

Spesso sottovalutiamo il potere della carta assorbente: dobbiamo sempre metterne un po’ nei cassetti del frigo prima di riporvi frutta e verdura.

Questi, infatti, sono spesso aperti e rendono il cibo particolarmente vulnerabile all’umidità che ne causa il rapido deterioramento.

L’ultimo accorgimento consiste nel rimuovere la plastica che avvolge i nostri alimenti.

Questa non gli permette di respirare, portandoli anticipatamente al deterioramento.

Abbiamo visto i 5 errori comuni da evitare per risparmiare e conservare frutta e verdura più a lungo, basta fare attenzione!

Pulizia del frigorifero

Cosa di fondamentale importanza: prima ancora di conservare correttamente gli alimenti, gli dobbiamo prenderci cura del frigorifero.

Curiamolo attentamente così da assicurarci il perfetto funzionamento del nostro elettrodomestico.

Per questa ragione dobbiamo ricordarci di:

a) controllare che lo sportello funzioni correttamente, senza lesioni che disperderebbero la temperatura;

b) sbrinarlo periodicamente;

c) mantenere il frigo sempre pulito.