Gli occhi sono lo specchio dell’anima, ma anche il viso non scherza.

Abbiamo a che fare quotidianamente con occhiaie, acne, rossori, couperose e macchie della pelle che possono metterci in difficoltà.

Ognuna di queste imperfezioni può essere il risultato di diversi fattori: genetica, esposizione al sole, invecchiamento cellulare, condizioni atmosferiche.

Per questi problemi la cosmetica ci viene in aiuto con prodotti come il correttore, presente sul mercato in varie formulazioni: cremosa, liquida ed in polvere.

Quello cremoso è adatta alle pelli più mature e secche, mentre quelli in polvere sono perfetti per chi ha una pelle tendenzialmente grassa o mista.

Quelli liquidi infine si adattano perfettamente ad ogni tipologia di pelle, anche se alcuni potrebbero risultare più pastosi o secchi di altri.

È dunque importante sperimentare e trovare quello più adatto alle nostre esigenze.

I 5 correttori perfetti per dire addio a occhiaie e imperfezioni ad ogni età

In commercio ormai troviamo soprattutto correttori beige, in varie gradazioni, che promettono risultati miracolosi per uno sguardo perfetto ed un viso di porcellana.

Tra quelli meno utilizzati e poco conosciuti ci sono però alcune tipologie di correttori di diversi colori che ad una prima occhiata potrebbero sembrare bizzarri.

Ognuno di questi colori invece è specificamente studiato per affrontare problematiche diverse, talvolta meglio del classico correttore beige.

Vi presentiamo dunque i 5 correttori perfetti per dire addio a occhiaie e imperfezioni ad ogni età, con qualche trucco per applicarli al meglio.

Giallo, arancione, rosa, viola e verde, sono questi i colori che a seconda del problema possono aiutarci ad apparire al meglio.

Per ogni problema un colore

Colore giallo

Il correttore giallo ha una capacità schiarente ed è quindi perfetto per camuffare le occhiaie che tendono al viola.

Un trucco potrebbe essere quello di mischiarne un po’ alla crema contorno occhi per ottenere subito uno sguardo luminoso.

Colore arancione

Questo è il correttore più adatto a chi tende ad avere delle occhiaie bluastre. Perfetto anche per coprire microtraumi e piccoli ematomi.

Colore verde

Col verde possiamo camuffare discromie e rossori. È perfetto per nascondere piccoli capillari e l’acne più leggera.

Anche in questo caso aggiungendone un po’ alla crema idratante di tutti i giorni potremo ottenere un’ottima base trucco.

Colore rosa

Il colore rosa è l’ideale per i visi più pallidi ed ha un effetto illuminante

Colore viola

Il correttore viola infine è adatto ad attenuare macchie ed occhiaie gialle e ravvivare i coloriti più spenti, tendenti al grigio.

Approfondimento

Bastano questi 2 principi attivi per un viso da star a qualsiasi età senza spendere troppo