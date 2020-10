Tutti gli organi del corpo umano sono egualmente importanti. Ma insieme al cuore il fegato è quello che deve sempre funzionare bene. Al bisogno, allora, quali sono i 5 cibi da inserire nella dieta per depurare il fegato e quelli che devi evitare? Perché la corretta funzionalità epatica è fondamentale per il metabolismo. E si mantiene con una dieta equilibrata stando lontano dai vizi. E si pensi al consumo e all’abuso di bevande alcoliche.

Vediamo, dunque, i 5 cibi da inserire nella dieta per depurare il fegato e quelli che devi evitare

I rimedi naturali

Acqua e limone. Grazie alle proprietà antiossidanti e all’apporto di vitamina C acqua e limone è un ottimo aiuto alla depurazione naturale del nostro fegato. Ma attenzione a chi soffre di gastrite.

Il succo di mela. In quanto rimedio naturale, il succo di mela ha proprietà senz’altro depurative per il fegato. E ciò in quanto attiva un vero e proprio lavaggio epatico. Chiaramente sempre nell’ambito di una dieta sana ed equilibrata.

Il carciofo. Anche il carciofo ha rilevanti proprietà depurative. In particolare, ad esempio, aiuta a proteggere il fegato un infuso a base di carciofo e di rosmarino. Ma utile allo scopo è pure un bel brodo di carciofo arricchito dall’aggiunta di un pizzico di curcuma. Quest’ultima è nota proprio per essere un eccellente rimedio naturale, in quanto spezia dalle proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.

Il mirtillo. Pure i mirtilli sono indicati come ideale rimedio naturale al fine di garantire una corretta funzionalità del fegato. A confermare questa tesi è uno studio cinese, in particolare dei ricercatori della Guizhou Medical University.

Acqua. Bere acqua nel corso della giornata, a temperatura ambiente, è indubbiamente il rimedio principe. Bere molta acqua aiuta a depurare e a disintossicare il fegato in modo del tutto semplice e naturale.

Per proteggere il fegato stai lontano da fritture e diete restrittive e sbilanciate

Per quel che riguarda invece i cibi da evitare per proteggere il fegato, bisogna stare lontani non solo dalle fritture, ma anche dalle diete troppo restrittive e sbilanciate. E lo stesso discorso vale per un’alimentazione che fa uso eccessivo di sale.