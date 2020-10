Classico o casual? Underground o sporty? Ognuno sceglie il suo look, però esistono dei passepartout che ogni uomo deve avere nel proprio armadio. Ecco i 5 capi che non possono mancare nel guardaroba maschile. Non importa quale sia il tuo stile, perché questi 5 capi devi assolutamente averli. Infatti sono declinabili su tutti i tuoi outfit, li puoi indossare se vuoi un look elegante o se vuoi ottenere un look più casual. Insomma non puoi proprio farne a meno.

Vediamo ora quali sono.

I 5 capi che non possono mancare nel guardaroba maschile

I 5 capi che non possono mancare nel guardaroba maschile sono: un pull a collo alto, dei chino neri, un felpa con cappuccio, una camicia rigorosamente slim celeste o bianca e un giacca imbottita. Questi capi infatti hanno uno stile e shape molto essenziale e sono fantastici per ogni occasione. Ad esempio volete avere avere un look serio, ma allo stesso non troppo impegnato agli occhi di guarda? Potete abbinare il pantalone chino nero alla vostra felpa con cappuccio. Oppure se volete un look elegante il chino potete abbinarlo tranquillamente alla vostra camicia slim.

Anche il pull a colto alto è un capo must have per la prossima stagione invernale. Potete abbinarlo con una giacca doppio petto, oppure con una giacca a due, con quella a tre bottoni eviterei. Ma il pull non deve avere per forza un aspetto così serio può anche essere abbinato ad un jeans con sopra una bella giacca imbottita.

Questi sono i 5 capi che un uomo deve avere nel suo armadio. Certo è che potete ampliare il vostro guardaroba con moltissimi altri capi. Seguite il vostro gusto e stile e rendete coerente il vostro look. Ma se siete indecisi abbinate i capi sopracitati e non sbaglierete. Con quei capi potrete risultare casual ed eleganti al tempo stesso, oppure solo elegante. La scelta sta a voi e ricordate sempre che il look che indossate racconta molto di chi siete.

