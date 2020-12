Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il cenone di San Silvestro è una tradizione che riunisce a tavola parenti e amici pronti a brindare all’arrivo del nuovo anno. A causa delle limitazioni imposte dal Governo per contrastare la pandemia, quest’anno i festeggiamenti avverranno probabilmente in tono minore. Gli italiani non rinunceranno però al tradizionale cenone, anche se magari dovranno ridurre il numero di commensali. Per dare il benvenuto al 2021, le famiglie prepareranno specialità tipiche come lo zampone con lenticchie e brinderanno con le bollicine. Non mancheranno nemmeno i dolci e la frutta, in particolare quella di tradizione. In questo articolo analizzeremo proprio i 5 buoni motivi per mettere in tavola della frutta secca a Capodanno.

La salute, prima di tutto

Per dare il benvenuto al nuovo anno ci si augura spesso la miglior salute possibile. La frutta secca, grazie alle sue proprietà naturali è una fonte di vari nutrienti importanti per il benessere fisico. Essa è infatti fonte di vitamine, fibre e sali minerali, tutti ottimi alleati della salute e importanti a tutte le età. Visto che a Capodanno si è soliti formulare i buoni propositi, la frutta secca può anche aiutare in una dieta bilanciata. Benché calorici, infatti, questi frutti aumentano il senso di sazietà e limitano la fame nervosa.

Un aiuto per l’aspetto fisico

Una dose quotidiana di frutta secca aiuta anche a mantenere sana e luminosa la pelle. Mangiarla come snack durante la giornata, può consentire di evitare merendine e altri cibi zuccherati. Con evidenti vantaggi per la salute e per i denti. Il quarto dei 5 buoni motivi per mettere in tavola della frutta secca a Capodanno è che piace anche ai bambini. Il cenone diventa così anche un momento per condividere con i più piccoli un alimento sano e gustoso.

I 5 buoni motivi per mettere in tavola della frutta secca a Capodanno

Capodanno è un ottimo momento per augurare le migliori fortune alle persone care. Quindi, tra i 5 buoni motivi per mettere in tavola della frutta secca a Capodanno non si può tralasciare la buona sorte. Secondo una tradizione risalente agli antichi romani, infatti, mettere in tavola 7 diversi tipi di frutta secca è un ottimo auspicio per il nuovo anno. Un altro cibo che non può mancare sulle tavole degli italiani durante le festività è il salmone. Per assicurarsi che sia sempre fresco e non riservi cattive sorprese, consigliamo la lettura di un nostro approfondimento.