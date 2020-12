Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli amici si scelgono, la famiglia ci capita. Possiamo essere estremamente fortunati e nascere in una famiglia alla Mulino Bianco in cui tutti la pensano uguale. Oppure, possiamo essere realisti e renderci conto che è praticamente impossibile che si verifichi una situazione del genere. Di conseguenza, prima o poi alcuni diverbi possono scoppiare.

Nelle festività legate al Natale e al Capodanno, il rischio che le discussioni sboccino si esacerba. Specialmente quando siamo tutti seduti allo stesso tavolo, con la nonna a capotavola che tanto ci teneva a vederci tutti insieme.

Cerchiamo di essere furbi, aver ragione a tutti i costi non ci rende persone più intelligenti ma spesso trasforma l’atmosfera in quella cupa nebbia tagliata con sorrisi imbarazzanti e battute sagaci. Ecco, quindi, i 5 argomenti da evitare come la peste al cenone di Natale in famiglia.

Politica

Al primo posto va la politica. Nel secolo scorso il clivage politico era più semplice: da una parte la destra, dall’altra le sinistre. Ora, con l’avvento dei populismi, delle nuove destre e delle nuove sinistre rischiamo di trovarci tutti a pensarla diversamente. Il rischio non è legato alla bellezza di un pensiero composito, ma concerne quella torre di Babele di infinite discussioni che potrebbe scaturirne. Evitare come la peste.

Religione

Il secondo argomento da evitare come la peste al cenone di Natale in famiglia è la religione. Tra atei e credenti, possiamo trovare i meta-atei e i meta-credenti. In particolare, si tratta di quella singolare categoria di persone che pensano di poter convincere gli altri delle proprie posizioni pensando che, in fondo, siamo tutti o atei o credenti. Trasvoliamo.

Scelte famigliari

Altro argomento molto scivoloso sono le scelte famigliari. Coppie conviventi, coppie sposate in Comune, coppie sposate in Chiesa. Per non parlare dei single per scelta propria o altrui, spesso additati come irresponsabili egoisti. Lasciamo da parte questi facili giudizi, e non entriamo in argomento.

Soldi

Grandissimo fattore di rischio: i soldi. I soldi possono rovinare amicizie, relazioni sentimentali e pure un matrimonio. Figuriamoci che impatto possono avere con quel cugino che già ci sta poco simpatico perché guadagna più o meno di noi.

Verità del cuore in generale

In questa categoria rientrano naturalmente i nostri fidati amici a quattro zampe. Il giudizio sugli animali degli altri è la via maestra per dichiarare una guerra tra il primo e il secondo primo della zia.

Avendo visto i 5 argomenti da evitare come la peste al cenone di Natale in famiglia una domanda sorge legittima. Di che parlare? Il nostro consiglio è: ascoltare è sempre un’ottima scelta.