L’estate è ufficialmente scoppiata e in molte parti d’Italia ci sono temperature da record che superano i 30 gradi! Spesso parliamo di vacanze e mete turistiche dove trascorrere qualche giorno o anche fare una semplice gita nel fine settimana. ma per la maggior parte di noi le ferie vere e proprie sono ancora lontane.

In tanti siamo costretti a continuare la solita routine lavorativa e con questo caldo le cose si fanno veramente difficili da sostenere e da sopportare.

Da ogni parte si sente dire di uscire solo nelle ore meno calde della giornata e mangiare cibi leggeri. Ma non sempre ciò è possibile soprattutto per motivi di lavoro. Che fare dunque per sopravvivere?

I 5 accorgimenti da adottare per uscire tranquilli anche quando fa molto caldo senza correre il rischio di colpi di calore o malori anche più gravi

Se per vari motivi siamo costretti ad uscire e star fuori casa anche nelle fasce centrali della giornata, ovvero tra le 11.00 e le 18.00, ecco quali sono gli accorgimenti da adottare.

Vestirsi con abiti leggeri, comodi e in tessuti traspiranti come il lino. Niente jeans e abiti attillati né tessuti sintetici che fanno solo sudare. Puntare sulle tinte chiare come il bianco, il beige e l’ecrù.

Se possibile, indossare un cappello, ne esistono di tantissimi tipi, forme e materiale. Sarà impossibile non trovare quello che fa al caso proprio e che ci sta meglio.

Mai dimenticare gli occhiali da sole e proteggere sempre e comunque la nostra pelle con una crema solare. Indossando indumenti estivi molte parti del corpo rimangono scoperte. I raggi ultravioletti vanno, quindi, a colpire collo, braccia, gambe e volto anche se non siamo in spiaggia!

Non appena se ne ha l’occasione, cercare di ridurre la temperatura corporea. Quando si è a casa, l’ideale è una rapida doccia tiepida, in ufficio o sul luogo di lavoro basta semplicemente bagnarsi di tanto in tanto viso, braccia, nuca e polsi con dell’acqua fresca.

Insomma, sopravvivere si può, basta mettere in pratica i 5 accorgimenti da adottare per uscire tranquilli anche quando fa molto caldo senza correre il rischio di colpi di calore o malori anche più gravi

E una volta rientrati a casa ecco qui un’idea per un pasto fresco, leggero e sfizioso ma sano e nutriente: l’insalatona di ceci, gamberi e melone.