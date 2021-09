Spesso la fine dell’estate e l’inizio della stagione fredda possono trasformarsi davvero in un incubo per le nostre piante. Se non troviamo i rimedi adatti e le giuste soluzioni, potremmo ritrovarci con una vera e propria strage del verde di casa. Dobbiamo anche sempre mettere in conto per prima cosa le condizioni climatiche in cui abitiamo. Trentino e Sicilia d’inverno sono ovviamente agli opposti, nonostante gli sbalzi climatici di cui parliamo tutti i giorni. Ecco allora i 4 trucchi basilari per conservare sane e forti le nostre piante nel prossimo inverno. A primavera ci ritroveremo così con delle piante intatte, senza sensi di colpa.

La potatura a fine inverno

In quasi tutti i giardini italiani dimorano le piante ornamentali. Se abitiamo in zone particolarmente fredde, dove magari neve e gelo la fanno da padroni, diventa fondamentale la potatura. Ma non adesso, perché andremmo a indebolire la pianta, piuttosto a fine inverno, quando non avremo più il rischio di gelate. Consideriamo anche una cosa fondamentale dal punto di vista estetico: la potatura a fine inverno ci permetterà poi di modellare l’aspetto della pianta per la primavera e l’estate.

I 4 trucchi basilari per conservare sane e forti le nostre piante nel prossimo inverno

Come proteggere le piante dal gelo

Il gelo invernale è uno dei peggiori nemici dell’agricoltura e delle piante assieme alla grandine. Ma, se per questa, possiamo tutelarci e difenderci con il posizionamento delle reti, il gelo è molto più pericoloso. Ecco allora che diventa fondamentale coprire le nostre piante con dei teli microforati acquistabili nei vivai e nei negozi specifici. In alternativa potremmo utilizzare anche dei teli di plastica, però forniti di fori, per permettere comunque il passaggio dell’aria. Se abitiamo in zone battute spesso dai venti freddi, ecco che la pacciamatura diventa un’operazione davvero fondamentale. Isolando la pianta con della paglia, della segatura, degli avanzi di legna, proteggeremo del freddo la parte soprastante le radici.

L’importanza del trattamento del terreno

Fertilizzare le piante per proteggerle è vitale ma facciamo molta attenzione a come mettiamo questo concime naturale nelle piante perché potremmo rovinarle. Abbiamo appena visto come la pacciamatura sia utilissima per la difesa delle piante. Ricordiamoci che il passaggio dall’autunno all’inverno deve portare con sé anche i fertilizzanti. Soprattutto la torba e dei prodotti che siano ricchi di sostanze nutritive. E, se per caso non abbiamo la possibilità di far rientrare delle piante in vaso dal balcone in casa, è basilare l’esposizione al sole.

