D’estate con l’approssimarsi delle vacanze possiamo aumentare di qualche chiletto per via del periodo di relax che ci aspetta e soprattutto per il fatto che tendiamo ad allenarci meno. Certamente non tutti siamo disposti ad andare in palestra, pratica che invece eseguiamo più volentieri nel periodo invernale.

Tuttavia possiamo anche optare per questa soluzione che ci appare faticosa e possiamo approfondire al seguente link: 5 buoni motivi per allenarci in palestra a luglio per una prova costume impeccabile. Intanto è bene sapere che ci sono degli sport all’aperto che ben si conciliano con il periodo estivo e ne abbiamo individuato alcuni in particolare.

I 4 sport più consigliati per l’estate per un corpo tonico senza stress

Ci sono delle attività sportive che sono da preferire proprio in estate e che, oltre a scaricare lo stress e donarci qualche minuto di benessere mentale, fanno anche bene al nostro fisico. Ci aiutano a tenerci allenati e a mantenere un corpo tonico.

Camminare

In generale è opportuno mantenere una certa costanza e cioè eseguire un allenamento almeno due o tre volte a settimana per 45-50 minuti e lo sostengono molti manager dello sport.

Per la camminata è importante scegliere gli orari giusti e cioè evitare la fascia oraria più calda della giornata. Così com’è importante proteggere la pelle dal sole e indossare un abbigliamento adatto. Fondamentale anche il ritmo che preferibilmente dev’essere sostenuto.

In acqua

Assolutamente da preferire gli sport in acqua come l’acquagym e il nuoto. Entrambi possono essere praticati all’aperto con le dovute attenzioni. Si tratta di attività che divertono molto, soprattutto l’acquagym, e allo stesso tempo rappresentano uno stimolo giusto per l’organismo e il corretto allenamento.

Yoga

Tra i 4 sport più consigliati per l’estate per un corpo tonico senza stress inseriamo lo yoga. Si tratta dell’insieme di esercizi che calmano la mente e indirizzano in modo costruttivo le energie.

L’American College of Sports Medicine inserisce lo yoga nel protocollo di esercizio delle persone sane e lo considera una tecnica in grado di migliorare l’elasticità muscolare capace di restituire consapevolezza mentale, fisica e spirituale.

Pilates

Si tratta di un metodo di condizionamento muscolare che se pratichiamo con costanza ci aiuta a maturare un aspetto fisico longilineo e un corpo tonico. Inoltre, dopo qualche mese di allenamento, il fisico diventa più snello e slanciato perché agisce molto sulla postura.

Sia il pilates che lo yoga non risultano particolarmente faticosi in termini di sforzi fisici e quindi possiamo praticarli anche nel periodo estivo tenendo fede alle consuete attenzioni rispetto agli orari e ai modi corretti di esporsi al sole.