Investire sui mercati finanziari può dare molte soddisfazioni. Warren Buffet, probabilmente il più famoso investitore al mondo, ha accumulato un capitale enorme investendo in titoli. Non occorre essere professionisti per investire sui mercati e soprattutto non occorrono grandi capitali. Queste sono due false credenze che frenano il piccolo risparmiatore nell’investimento e lo spingono a lasciare i soldi infruttuosi in giacenza sul conto corrente. Chi non si fida della Borsa può puntare sui conti di deposito che sono un’alternativa interessante al conto corrente. Ne parliamo in questo articolo: “L’investimento sicuro e garantito che rende più di tutti da qui alla fine dell’anno”.

Chi non è un professionista e non è un esperto di mercati può rivolgersi ad un consulente per fare le scelte migliori. Chi invece volesse occuparsi personalmente della gestione dei suoi risparmi, dovrebbe evitare di fare alcuni sbagli che quasi tutti commettono.

I 4 segreti che seguono i risparmiatori che guadagnano molto investendo i propri soldi

Investire sui mercati finanziari è facile ma non è semplice. Oggi la tecnologia offre l’opportunità anche al piccolo risparmiatore di investire su quasi tutti i titoli e quasi tutti i mercati del mondo. Ma se la tecnologia facilità le modalità d’investimento non significa che sia altrettanto semplice guadagnare. Il risparmiatore che investe sui mercati finanziari perde il suo capitale per sbagli comuni a molti.

L’errore che la maggior parte dei risparmiatori compie è la mancata diversificazione dell’investimento. Un risparmiatore tende a investire quasi tutti i propri risparmi in un unico strumento o in un unico settore, magari quello che conosce meglio. C’è chi lascia tutto sul conto corrente, chi punta tutto sulle obbligazioni e chi invece compra solo azioni. La regola aurea è diversificare in base alla propria propensione al rischio e agli obiettivi finanziari.

Il risparmiatore che investe deve avere un obiettivo finanziario concreto. Può essere quello di comprare una casa, oppure di accumulare un capitale per la pensione. Ma non basta avere un obiettivo occorre anche definire in quali tempo si vuole raggiungerlo. Occorre farsi domande come: quanti soldi occorrono per comprare una casa e quando la voglio acquistare? Chi taglia i propri traguardi finanziari ha un obiettivo d’investimento e un orizzonte temporale definiti.

Vince chi sa gestire le perdite

Un risparmiatore poco esperto in genere non valuta attentamente la propria propensione al rischio. Chi investe deve sapere esattamente quanto è disposto a perdere, specialmente se investe in strumenti rischiosi come i titoli azionari. Una buona regola è quella di investire solo il capitale che si è disposti a perdere ed investire il resto in strumenti sicuri.

Il fatto che si sia disposti a perdere dei soldi in un investimento, non significa che questi soldi debbano essere perduti. La maggior parte dei risparmiatori compie lo sbaglio di non porre limiti alle perdite. Chi investe in un titolo rischioso deve prima di tutto definire la massima perdita accettabile da quell’operazione. Quando la perdita raggiunge quel livello, l’operazione deve essere chiusa per evitare di subire perdite maggiori. Chi non accetta una perdita e non chiude una operazione negativa, compie un gravissimo errore.

Questi sono i 4 segreti che seguono i risparmiatori che guadagnano molto investendo i propri soldi. Un risparmiatore che non commette questi sbagli ha un’alta probabilità di guadagnare nel tempo sui mercati finanziari.

