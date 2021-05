Come da tradizione, a chiusura di ogni anno scolastico, le famiglie si organizzano per acquistare il regalo per le maestre. Soprattutto se l’anno che termina chiude anche un ciclo scolastico. Il termine della scuola dell’infanzia, la fine delle elementari. Il più delle volte, le insegnanti che hanno accudito e accompagnato i bambini nel percorso sono diventate una figura davvero molto importante. Ecco perché fa piacere dimostrarglielo con un dono simbolico che rappresenti al meglio l’affetto, la stima e la gratitudine che si nutre nei loro confronti. Questo articolo vuole fornire uno spunto suggerendo i 4 regali più originali da fare alle maestre d’asilo che le faranno commuovere.

Un libro che parli di loro

“La maestra è un capitano” scritto da Antonio Ferrara ed. Coccole Books. La protagonista del racconto è una donna, mamma e maestra che con coraggio e intraprendenza si barcamena fra i problemi di tutti i giorni alla stessa maniera con cui affronta i problemi scolastici dei propri alunni. Uno sguardo a tutto tondo sul valore di questa figura.

Un segnalibro personalizzato

Rimanendo in tema letterario e pensando a un accessorio utile, è possibile far confezionare un Lavandillo segnalibro personalizzato. Si tratta di un simpaticissimo pupazzetto con fascetta segnalibro confezionato dalle mani di un’esperta artigiana. Sono imbottiti con la lavanda, da qui Lavandillo. Hanno un loro nome, una storia e una casetta. I Lavandilli non si comprano, si adottano. Oltre a strappare un sorriso, donano benessere col loro profumo.

Un piatto decorato

Dagli artigiani arriva un altro interessante suggerimento. È possibile tramite il web conoscere dei professionisti bravissimi in grado di decorare con scritte e/o disegni splendidi piatti di ceramica. Un’affettuosa dedica che la maestra leggerà tutti i giorni a tavola. Inoltre il piatto potrà essere anche appeso a parete, diventando una decorazione per il suo studio o la sua classe.

Un regalo ecologico

È molto probabile che le maestre in questi anni abbiano portato avanti insieme ai bambini diversi progetti che riguardano l’ecologia. Regalare loro un certificato di adozione di un albero sarà un dono gradito. Recentemente sono nate in tutto il mondo, organizzazioni che si occupano di riforestazione del pianeta. Progetti che si prendono a cuore la salute degli ecosistemi ma che sono attente anche alle economie circolari che stanno attorno alla coltivazione delle piante. Questi programmi prevedono che la persona che adotta o regala un albero da piantare, riceva periodici aggiornamenti sul suo sviluppo, possa dargli un nome, riceva le sue coordinate GPS e un certificato di proprietà. Questi sono i 4 regali più originali da fare alle maestre d’asilo che le faranno commuovere.