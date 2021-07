In estate avere in ordine il giardino può essere fondamentale per non trovarsi erbacce e per ricevere i propri amici in un ambiente confortevole. In un precedente articolo abbiamo parlato di quali sono le 3 staccionate per avere un giardino in ordine sicuro e protetto.

Nelle prossime righe invece affronteremo I 4 passaggi che pochi sanno per dipingere uno steccato in modo perfetto. Infatti una volta fatta la staccionata per delimitare il giardino, è importante proteggerla dalle intemperie.

Per questa ragione è importante dare una mano protettiva di vernice ogni 2 o 3 anni almeno.

La differenza tra verniciare uno steccato in legno o in metallo

Specialmente se sono costruzioni in ferro o metallo. In questo modo le si protegge dalla ruggine o dalla salsedine se ci si trova vicino al mare. Inoltre, nel caso di staccionate in legno, la vernice lo fortifica rendendolo più resistente alle temperature estreme, alla neve e alla pioggia.

Ovviamente l’arte del dipingere richiede tempo e pazienza ma ciò che conta è farlo ad intervalli regolari.

I 4 passaggi che pochi sanno per dipingere uno steccato in modo perfetto

La prima cosa da fare è preparare l’area intorno alla staccionata. È la parte più complessa del processo di verniciatura perché bisogna proteggere la vegetazione intorno.

Per questo motivo si deve tagliare l’erba facendo un bordo lungo la linea della staccionata. Accorciare rami e cespugli e coprire il terreno con dei teli di plastica o stoffa fissandoli bene.

Inoltre, se la staccionata è stata precedentemente verniciata, la si deve raschiare. Si può usare un’idropulitrice o la carta vetrata per il legno. Mentre si può usare una spazzola d’acciaio se la staccionata è in ferro o in metallo.

Il secondo passaggio riguarda la scelta della vernice. Ne esistono di diverso tipo e qui ne indicheremo due tipologie. Quella acrilica durevole che fornisce alla staccionata uno strato protettivo, e lo smalto. Quest’ultima è la vernice ideale per dipingere le staccionate in ferro. Unica accortezza è quella di passare prima un po’ di antiruggine.

Terzo e quarto passaggio per verniciare lo steccato

Il terzo passaggio è la scelta della giornata giusta per dipingere. Infatti, è bene individuare una giornata non piovosa ma nuvolosa e senza venti forti. Raffiche di vento possono portare detriti che si attaccano alla vernice.

Quindi attenzione a questo passaggio. Infine l’ultimo step è quello relativo alla scelta della tecnica di verniciatura da utilizzare. Se si hanno staccionate lunghe è consigliabile usare uno spruzzatore industriale.

Bisogna avere l’accortezza di non spruzzare controvento e indossando sempre una mascherina protettiva. Se invece la staccionata è corta si può utilizzare un semplice rullo da imbianchino e un pennello per i punti difficili e di dettaglio.