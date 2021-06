Stiamo sempre attenti al nostro benessere, anche e soprattutto d’estate. Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di essere vicino ai lettori, indicando i metodi migliori per avere uno stile di vita sano. Ad esempio, recentemente abbiamo dato consigli su come tutelarsi dai colpi di calore partendo dalla dieta.

Oggi invece andiamo a toccare un tema che interessa molte persone, soprattutto di una certa età. In particolare, ci concentriamo sulla pressione alta, cercando anche stavolta di limitare il problema, o perlomeno non peggiorarlo, grazie alla dieta. Vedremo i 4 fantastici ingredienti che aiutano il cuore e combattono la pressione alta.

Gli agrumi

Iniziamo con limone, arancia, pompelmo, e gli altri agrumi. Essi contengono vitamine e minerali che riducono l’incidenza di malattie cardiache. Secondo alcuni studi è la concentrazione di acido citrico e di flavonoidi ad avere questi effetti positivi. Insomma, iniziare la giornata con una bella spremuta sembra essere un’ottima idea

Salmone e altri pesci grassi

I pesci come il salmone contengono molto omega-3, una sostanza che è un vero toccasana. Innanzitutto, ha una funzione regolatrice dei processi di infiammazione, per cui il salmone è molto adatto a chi ha problemi in questo senso.

L’omega-3 però ha anche dei buoni effetti sulla pressione, e svariate ricerche lo indicano come alleato contro l’ipertensione.

Pistacchi

Quando facciamo un bell’aperitivo, ci sono tanti stuzzichini che possiamo preparare. Noi consigliamo di mettere in tavola qualche pistacchio. Già, perché anche questo alimento contiene sostanze amiche del cuore, tra cui troviamo il potassio.

Semi di zucca

I semi di zucca contengono magnesio, potassio, ed amminoacidi che aiutano il rilassamento dei vasi sanguigni. Tutte queste sostanze sono molto importanti per il cuore e per la nostra pressione, quindi proviamo ad integrare anche questo cibo nelle nostre ricette. Sono molto buoni in insalata, ad esempio.

Ecco, quindi, i 4 fantastici ingredienti che aiutano il cuore e combattono la pressione alta. Non sono sostitutivi di regolari visite dal medico, ma comunque aiuteranno.