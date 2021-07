In estate gran parte delle persone prediligono mangiare poco in modo da non appesantirsi. Questa abitudine, però, non è tanto salutare perché durante il resto della giornata poi ci concediamo qualche “strappo” deleterio. Questa sorta di moda alimentare si evidenzia soprattutto nel periodo estivo. Perciò scopriamo i 4 errori inconsapevoli che commettiamo all’ora di pranzo sotto l’ombrellone in spiaggia.

Con il caldo si fatica a mangiare

Tutti sono portati a mangiare veramente poco con il caldo. Ora, onde evitare errori futuri, i nostri Esperti indicano chiaramente cosa non mangiare in spiaggia a pranzo. Questi suggerimenti valgono veramente per tutti: sia per coloro che sono a dieta si per chi alla linea non dà tanta importanza. Infatti mangiare poco a pranzo non è affatto una buona idea.

Dunque per il pranzo sotto all’ombrellone non bisogna mai mangiare solo frutta, gelato oppure bere alcolici e bevande troppo fredde.

Un mito che crolla

Gran parte di noi è portato a mangiare in spiaggia la frutta per mantenersi leggero. Purtroppo però il nostro corpo con la frutta non si sazia come dovrebbe e perciò poi siamo portati ad esagerare subito dopo. La fame nel giro di poche ore inizia di nuovo a farsi sentire a causa dell’assorbimento veloce degli zuccheri semplici. Di conseguenza sentendoci ancora affamati, iniziamo la ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti. E spesso sono spuntini più abbondanti del solito.

Frutta e gelato sotto l’ombrellone

Dunque non è la scelta più felice da fare sotto l’ombrellone. Lo stesso dicasi se l’idea del solo frutto a mezzogiorno è uno stratagemma per concedersi qualche piatto in più la sera. Chi ha fatto questa scelta si è reso conto di arrivare più affamato a cena e di strafare a tavola. Per quanto riguarda il gelato, questo alimento è meglio consumarlo nel pomeriggio come spezzafame.

Evitare bevande fredde e alcoliche

Sotto l’ombrellone tutti hanno l’abitudine di bere una birra. L’alcol, in generale, disidrata e non disseta soprattutto quando si beve a stomaco vuoto. Inoltre ingerire una bevande fredde crea l’illusione di dissetarsi ma nella realtà non è cosi.

Dunque chi fino ad ora ha tenuto questi comportamenti sotto l’ombrellone in spiaggia deve cambiare registro se vuole effettivamente rispettare il proprio benessere.