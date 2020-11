Comprare casa è un atto importante che può impegnare l’acquirente nel lungo termine. Non è come comprare un auto, occorre ponderare bene l’acquisto perché è forse il bene più durevole in assoluto.

Ci sono delle cose che è utile fare quando si decide di comprare un appartamento, che aiutano a rendere la scelta ottimale e l’investimento soddisfacente. Ma, soprattutto, sbagli che non andrebbero mai commessi. Ecco i 4 errori da non commettere mai quando si decide di acquistare casa.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Attenzione alle spese nascoste. Non c’è solo il prezzo della casa

Il primo errore da evitare è non prendere in considerazione una possibilità diversa dall’acquisto. Ovvero l’affitto. Spesso si pensa che i soldi impiegati nell’affitto siano buttati. Però la locazione evita altri costi che gravano su un appartamento di proprietà.

Vanno oggettivamente considerati anche i vantaggi di una locazione, al di là dei costi. Per esempio la possibilità di cambiare luogo facilmente, magari a seguito di un nuovo lavoro, in una nuova zona o anche in una nuova città.

Un secondo errore che generalmente va evitato assolutamente è sottovalutare i costi che una casa di proprietà comporta. Ci sono i costi di acquisto e poi i costi di mantenimento. Quando si decide di investire in un immobile occorre avere ben chiari a quali spese si va incontro.

All’atto della compravendita è bene osservare i costi di IVA se la casa è nuova, o l’imposta di registro, se l’immobile è di seconda mano. Poi ci sono le imposte dello Stato, quelle catastali. E infine, le spese del notarili. A cui aggiungere eventualmente le provvigioni dell’agenzia.

Altro errore: sottovalutare le spese condominiali

Una spesa spesso sottovalutata è quella condominiale. Prima di acquistare casa è importante sapere se la vecchia proprietà ha lasciato spese condominiali. In questo caso chi acquista casa rischia di pagarle. Inoltre è bene valutare quante sono le spese condominiali ordinarie e se ci sono in previsione spese straordinarie. Acquistare un appartamento in cui si deve rifare la facciata, potrebbe significare avere spese condominiali straordinarie per migliaia di euro.

Infine, un quarto grande errore è quello di acquistare casa d’impulso. E’ sbagliato lasciarsi guidare dalle sensazioni per fare un investimento tanto importante. Occorre valutare bene l’appartamento, non limitarsi a una sola visita. Vederla, se possibile, almeno 3 volte e magari in 3 condizioni di luce differenti.

Questi sono i 4 errori da non commettere mai quando si decide di acquistare casa.

Approfondimento

Come scoprire il vero valore di casa nostra o capire qual è il giusto prezzo di un appartamento evitando sorprese e fregature.