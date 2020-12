Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si decide di adottare un cucciolo dobbiamo sapere che da quel momento in poi la nostra vita cambierà.

Badare ad un animale è una grande responsabilità. Bisogna sapere che andranno fatti diversi sacrifici per rendere il nostro amico peloso felice e sereno.

Tutti questi sacrifici però ne varranno la pena perché la nostra casa avrà una luce diversa dal giorno del suo arrivo.

Per riuscire a creare un’armonia in casa e per costruire un bel rapporto con il nostro animale domestico è importante sapere alcune cose.

Vediamo quindi quali sono i 4 comportamenti dell’uomo che il cane non sopporta.

Stato d’animo e l’alto tono di voce

Ad esempio i nostri cuccioli, essendo molto sensibili ed entrando subito in empatia col proprio padrone, riconoscono subito il nostro stato d’animo.

Il nervosismo, l’ansia e la tristezza che proviamo dentro di noi, spesso arrivano al nostro amico peloso come se fossero suoi. Vederci stare male renderà automaticamente triste e spento anche lui.

Il cane inoltre non sopporta quando il padrone utilizza un tono di voce eccessivamente alto e squillante. È importante dire che quando serve, nei casi in cui dobbiamo rimproverarlo, non possiamo che usare un tono di voce più alto. Tuttavia cerchiamo sempre di parlargli con dolcezza e fermezza ma senza esagerare.

Il profumo e l’abitudine a gesticolare

Non dimentichiamoci anche che il nostro amico a quattro zampe possiede l’olfatto molto fine e sensibile. Perciò riuscirà a sentire gli odori molto più forti rispetto a noi.

Questo fa sì che il nostro cane soffrirà la nostra abitudine di spruzzarci enormi quantità di profumo prima di uscire o per rinfrescare la casa.

Il nostro cucciolo non tollera inoltre l’eccessiva abitudine di gesticolare. Spesso ci dimentichiamo che il nostro amico peloso non è un essere umano e lo trattiamo come tratteremmo un bambino. Ma non scordiamoci che il nostro cucciolo la maggior parte delle volte non riesce a percepire il significato di tanti nostri gesti.

Per riuscire a creare la giusta armonia col mostro cucciolo è quindi importante conoscere cosa lo fa stare bene e cosa lo potrebbe infastidire.

Ecco perciò quali sono i 4 comportamenti dell’uomo che il cane non sopporta.