Tutti quanti amiamo giocare con i nostri amici a quattro zampe e portarli in giro per la città. Esistono, però, dei cani che sono più predisposti al gioco di altri e alcuni che con l’età diventano più “seriosi”.

Non è il caso delle razze che andremo ad analizzare in questo articolo. Iniziamo subito a scoprire i 4 cani sempre pronti a giocare con il padrone fino in tarda età.

Il labrador retriever

Se si è amante dei “peter pan canini” non si dovrebbe perdere la possibilità di convivere con questo amico a quattro zampe. I labrador, infatti, sono conosciuti per essere dei grandi compagnoni, incapaci di fare del male a nessuno e perfetti per i bambini.

Questi cani sono particolarmente indicati per chi ama andare al mare, in quanto non resistono alla tentazione di buttarsi in acqua.

Il barboncino

È importante non lasciarsi ingannare dal suo aspetto gentile e quasi aristocratico. Il barboncino è una bomba di energia e intelligenza che vuole solamente stare vicino al suo padrone. Spesso utilizzato nei circhi di tutto quanto il mondo, questo animale è capace di capire le intenzioni del proprio padrone come pochi altri.

Il jack russel

Amanti del riporto, questo è il cane che fa per voi. Il jack russel è infatti tanto piccolo quanto brioso.

Un piccolo condensato di voglia di giocare ed energia che non lascerà in pace neanche un attimo. Per imparare a gestirlo basterà però utilizzare un semplice trucco, ossia una pallina da riporto.

Questi cani, infatti, amano le sfide e riportare gli oggetti al proprio padrone.

Il border collie

Concludiamo con un cane che non è assolutamente per tutti ma che può dare delle soddisfazioni immense. Il border collie, infatti, è considerato uno dei cani più intelligenti del mondo e spesso utilizzato per competere in sfide di agility e similari.

Per questo motivo, chiunque voglia un cane sì giocherellone, ma anche capace di atti di estrema intelligenza, dovrebbe scegliere questo amico a quattro zampe.

E così abbiamo scoperto i 4 cani sempre pronti a giocare con il padrone fino in tarda età.