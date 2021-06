Anche se la zucca è la regina dell’autunno e di Halloween, chi ha detto che non si mangia d’estate? Innanzitutto per il suo colore arancione è ricca di sostanze nutrienti vitaminiche e aiuta a sviluppare la melatonina. Questa è una caratteristica di tutti i frutti gialli e arancioni, come le carote, albicocche e via dicendo.

Vediamo quali sono le sue benefiche proprietà. Innanzitutto, è poco calorica e contiene dei nutrienti ottimi per il nostro sistema immunitario.

Le buone ragioni per mangiare la zucca tutto l’anno

Ecco i 4 buoni motivi per essere in forma con la zucca anche d’estate. Questo tipico alimento autunnale è nutriente e perfetto anche per le ricette estive, vediamo perché.

per avere una bella pelle: il betacarotene è utile per avere una bella tinta, ritardare l’invecchiamento cutaneo e per un buon sistema immunitario;

per migliorare la vista: la luteina e la zeaxantina sono dei pigmenti della famiglia dei carotenoidi che aiutano a preservare la vista. Questi limitano infatti l’invecchiamento della retina e dell’occhio;

per mantenere la linea: le zucche sono povere di calorie, circa 20-25 kcal per 100 g e povere di grassi, circa 3-5 g per 100 g;

per un buon transito intestinale: apportano circa 1-2 g di fibre su 100 g. La zucca “butternut” è quella che ne è più ricca. Sono tutte digeribili e facilmente assimilabili dall’intestino.

I 4 buoni motivi per essere in forma con la zucca anche d’estate con queste ricette

Per essere snelle e in forma, per digerire bene, migliorare la vista e la tinta della pelle. Non abbiamo scuse per cucinare la zucca anche d’estate. Vediamo quali sono le migliori associazioni alimentari.

La zucca con la patata dolce è ideale per fare delle patatine, per una zuppa al prezzemolo e per una marmellata di carote e “butternut”.

Per una purea di zucca aggiungiamo dell’uovo sodo spezzettato. Con i broccoli e il cavolo verde si può fare un wok di verdure delizioso. Aggiungendo degli spinaci si può cucinare una zuppa di zucca e foglie di spinaci crudi.