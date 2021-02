Come tutti sanno e come tutti ci ripetono sempre, bere acqua è importantissimo per il corretto funzionamento di tutte le funzioni vitali. È molto importante tenersi sempre idratati per impedire alla pelle di seccarsi, per combattere la ritenzione idrica e per purificarsi. Bere acqua è fondamentale anche per chi sta cercando di rimettersi in forma.

Infatti, qualsiasi nutrizionista quando crea un piano alimentare si raccomanda di bere almeno 1 litro e mezzo, 2 litri d’acqua al giorno. La quantità d’acqua da assumere varia naturalmente in base al peso, al sesso e all’altezza della persona. Purtroppo, però, questa azione che dovrebbe essere automatica non sempre è così scontata da portare a termine.

Quante volte ci è successo di arrivare a fine giornata e pensare di aver bevuto solo uno o due bicchieri d’acqua?

Questo accade soprattutto d’inverno quando il freddo riduce la voglia di dissetarsi, cosa che viene molto più semplice e automatica d’estate. Esistono però dei metodi che ci aiuteranno a rendere quest’azione più semplice e arrivare a fine giornata ad aver assunto tutti i litri necessari. Vediamo quindi insieme i 3 trucchi per ricordarsi di bere almeno 2 litri d’acqua al giorno.

La bottiglia d’acqua e l’importanza di associare un’azione

Il primo consiglio è quello di girare sempre con una bottiglia d’acqua. La possiamo tenere in borsa, in macchina, in ufficio. L’importante è che sia sempre vicino a noi così da ricordarci sempre di bere ogni volta che ci cade lo sguardo. Non sempre viene facile ma è molto importante sforzarsi.

Un altro trucco che può funzionare notevolmente è quello di associare un’azione, in questo caso assumere acqua, ad un colore. In realtà questo è un metodo che funziona molto bene con tantissime altre cose che dobbiamo ricordare giornalmente. Ad esempio decidiamo di dare alla nostra azione il colore verde. Ogni volta che vedremo qualcosa di verde ci ricorderemo di bere un bicchiere d’acqua.

L’applicazione

Infine il trucco dell’applicazione sui nostri smartphone. Esistono infatti applicazioni in grado di ricordarci tramite delle sveglie impostate i momenti in cui dobbiamo assumere acqua. Tenendo sempre il nostro telefono vicino, sarà impossibile dimenticarsene.

Ecco perciò svelati i 3 trucchi per ricordarsi di bere almeno 2 litri d’acqua al giorno.