L’estate è arrivata e il gran caldo può portarci a sudare parecchio. Se passiamo tutta la giornata fuori casa può capitare di rincasare e notare dei cattivi odori sui nostri vestiti. Spesso un semplice lavaggio in lavatrice può essere sufficiente, ma se questo non bastasse dobbiamo ricorrere ad altri rimedi. Oggi, infatti vogliamo spiegare come risolvere il problema e dire addio alla puzza di sudore sui capi.

I 3 trucchi infallibili per togliere il fastidiosissimo odore di sudore dai vestiti

Il primo di questi rimedi è utilizzare la soda da bucato. La soda da bucato, anche detta carbonato di sodio è un detergente usato per la pulizia della casa e del bucato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

È un ingrediente molto economico ed è simile al bicarbonato. Infatti, proprio come questo è in grado di togliere i cattivi odori e possiede proprietà igienizzanti e smacchianti. Se i nostri capi continuano a puzzare di sudore anche dopo un lavaggio in lavatrice possiamo ricorrere alla soda da bucato.

Per farlo dovremo unire un cucchiaio di soda da bucato ogni 5 litri d’acqua. Immergiamo dunque i nostri capi in questa soluzione per circa 2 ore prima di procedere al lavaggio.

Acido citrico

L’acido citrico è un prodotto che possiede diverse proprietà utili per il nostro bucato. Ad esempio, possiamo usarlo per rendere più morbidi i nostri capi sostituendolo all’ammorbidente.

Oltre ad ammorbidire i capi, questo prodotto è in grado di sbiancarli. Pertanto, ne consigliamo l’utilizzo soltanto con capi di colore molto chiaro. Se sui nostri vestiti restano degli aloni gialli di sudore questo prodotto è perfetto per noi. Infatti, avendo proprietà sbiancanti tenderà a rimuoverle.

Così come per gli aloni, l’acido citrico è formidabile anche contro l’odore di sudore che persiste sui capi. Quindi, consigliamo di immergere i nostri capi chiari in una bacinella con acqua. Aggiungiamo un cucchiaio di acido citrico e dopo un’ora potremo procedere con il classico lavaggio.

Bicarbonato e cremor tartaro

Probabilmente tutti conosciamo le infinite proprietà del bicarbonato. Infatti, esso è in grado di smacchiare, disinfettare e rendere più bianchi e morbidi i nostri capi. Se uniamo la sua azione a quella del cremor tartaro otterremo un potente anti-odore.

Mettiamo in un contenitore due cucchiai di bicarbonato, due di cremor tartaro ed aggiungiamo un po’ d’acqua calda in modo da creare un composto cremoso. Dopo aver miscelato gli ingredienti applichiamo questa pasta sulle zone da trattare e lasciamo agire per un quarto d’ora. Dopodiché possiamo lavarlo liberandoci dell’odore di sudore.

Questi sono i 3 trucchi infallibili per togliere il fastidiosissimo odore di sudore dai vestiti consigliati dalla Redazione. Usando questi prodotti l’odore di sudore se ne andrà via facilmente.

Approfondimento

Li abbiamo sempre lavati in altro modo ma questo è il metodo infallibile per lavare i jeans in lavatrice senza commettere errori che possono rovinarli.