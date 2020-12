Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Su Google non sempre si riesce a trovare quello che si sta cercando. Da oggi sì, con questi semplici trucchi da tenere a mente veramente geniali e da sapere. Quando si scrive su un motore di ricerca bisogna sapere che questo funziona a singole parole. Spesso, quindi, non è nemmeno necessario scrivere delle frasi intere ma bastano solo delle parole chiave.

Oppure, a volte si ascolta in radio una canzone e si riesce a captare un frase e la si prova a cercare online ma nulla. E ancora vengono alla mente delle citazione dove però mancano delle parole e non riusciamo a trovarle sul web. Oppure ogni volta che cerchiamo qualcosa online ci escono cose che non interessano e mai cercate. Ecco, allora oggi sveleremo come risolvere tutti questi problemi.

I 3 trucchi da usare su Google per trovare tutto

Partiamo dal primo trucco. Facciamo il caso che sto cercando online un modo di dire oppure una canzone ma una parola mi sfugge. Dato che Google ragiona a parole e ovviamente se sono frasi molto cercate o molto famose le troverà subito ma se, invece, sono cose più complesse? Se sono più complesse allora è possibile usare il simbolo * al posto delle parole che non si ricordano.

Voglio cercare solo quella cosa

Se, invece, si vuole porre l’accento su una singola parola o su una singola frase, come per dire a Google di concentrarsi su quello, si possono mettere tra virgolette (es: “parola”). Trucco da usare solo se si sta cercando quella parola o frase, perché automaticamente si escludono tutte le altre nella ricerca.

Escludere una parola dalla ricerca

Esiste un altro modo interessante per escludere delle parole dalla ricerca online, senza, però, concentrarsi solo su una parola specifica. Magari si sta cercando online delle idee su come fare una torta, oppure qualsiasi cosa, però vogliamo escludere una parola. Magari per la torta cerchiamo: “idee torta”, ma dato che non siamo dei fan del limone, non vogliamo le torte al limone. Quindi la nostra ricerca su Google sarà: “idee torta -limone”. Be’ che dire ora le ricerche su Google avranno sicuramente degli altri risultati. I 3 trucchi da usare su Google per trovare tutto funzionano davvero.

