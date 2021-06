Si va incontro all’estate è vero. Ma ogni momento è buono per portare in tavola una gustosa lasagna al forno. Soprattutto per il pranzo della domenica oppure per un picnic in montagna. Facile da preparare e pratica da trasportare quando mangiamo all’aperto. Ma spesso ci capita di cucinarla anche seguendo tutti i passaggi alla lettera senza ottenere l’effetto desiderato. La caratteristica che la rende il piatto ideale per tutti i palati. La crosticina croccante.

La crosticina o la gratinatura perfetta

Una lasagna o una pasta al forno senza la crosticina croccante sembrano incomplete. Il contrasto tra morbidezza del ripieno e croccantezza è d’obbligo per far felice il palato. Ma ottenere la giusta consistenza in superficie non è sempre semplice. Ecco perché oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo i 3 segreti per una lasagna spettacolare.

I 3 trucchi da mettere subito in pratica per creare una perfetta crosticina croccante sulla nostra succulenta lasagna al forno

Abbondiamo con il condimento. Sia che si tratti della ricetta classica con il ragù che di una versione bianca. L’importante è che non sia troppo liquido. Altrimenti rischieremo di cuocerla troppo e sbagliare gratinatura.

Cuocere la lasagna coperta dalla carta stagnola. Per la prima metà della cottura dobbiamo coprirla. Così la sfoglia all’interno si cuocerà perfettamente e rimarrà morbida. E non rischieremo di bruciare troppo la superficie.

Gli ultimi 5/10 minuti sono la chiave

La parte superiore può essere condita a nostro piacimento. Con formaggio grattugiato, pangrattato, oppure solo con besciamella e una noce di burro. Non sono questi ingredienti che creano la crosticina perfetta. Ma la cottura finale. Per gli ultimi 10 minuti, senza copertura, mettiamo il forno ventilato al massimo. Se abbiamo la funzione grill solo 5 minuti. In questo modo cuoceremo solo la parte superiore e otterremo la croccantezza perfetta!

Ecco i 3 trucchi da mettere subito in pratica per creare una perfetta crosticina croccante sulla nostra succulenta lasagna al forno. Questi trucchi sono utili anche per la pasta al forno o la pasta pasticciata. Seguendoli alla lettera porteremo in tavola un piatto a regola d’arte.

Approfondimento

